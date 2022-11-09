В ОП прокомментировали поездку Патрушева в Иран и истерические просьбы Кремля о переговорах
Вероятно, Москва будет просить у Тегерана новое оружие.
Событие :Секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), который ссылается на иранское информационное агентство Nour.
Детали и комментарии: Информацию о приезде Патрушева подтверждает государственное информагентство IRNA. Как отмечает ISW, Патрушев приехал в страну по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани. Он также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками, чтобы обсудить потенциальную продажу иранских баллистических ракет России. «SNSC, скорее всего, объявил о приезде Патрушева в Иран, чтобы осветить углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном для международной аудитории (а не внутренней), а также для того, чтобы косвенно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью» , — говорится в сообщении ISW. Визит Патрушева в Иран проходит на фоне сообщений о том, что иранский режим ищет помощи России в подавлении протестов.
По данным ISW, Москва продолжает тайно приобрести боеприпасы для использования в Украине. Это подтверждают и западные СМИ. Так, британское издание Sky News сообщило, что 20 августа Кремль отправил в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства, Javelin американского производства и зенитные ракеты Stinger в обмен на 160 дополнительных беспилотников Shahed-136. также: Минус 780 оккупантов и артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
В Офисе президента Украины отреагировали на визит Патрушева в Иран. «Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку («переговоры»). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение. Идеальное время удвоить помощь Украине». ; написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк. Напомним, 8 ноября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия вроде бы всегда заявляла о готовности к переговорам с Украиной. «С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», — сказал он.
Россия обращалась за помощью для ведения войны против Украины не только в Иран. «Они также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан за поставками оружия, в частности — шаров для РСЗО «Смерч» и «Ураган». Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет», — рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica, пишет РБК-Украина.