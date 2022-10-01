В октябре плоды калины достигают максимальной зрелости. При каких проблемах ее употребляют?
О пользе красных ягодок, бальзаме для больного сердца и вкусном и питательном варенье.
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Это растение имеет немало лечебных свойств. К примеру, витамина С в ней практически в 1,5 раза больше, чем в лимонах. А еще она содержит витамины А, Р, К, Е, пектины, фитонциды, аминокислоты…
Присутствуют в калине йод, магний, фосфор, калий, кальций. Также — железо: по содержанию этого минерала калина не уступает чернике и шиповнику. А вот благодаря низкому количеству сахаров ягоды низкокалорийны: в 100 граммах — всего 26 ккал.
— Плоды калины собирают до первых заморозков, — говорит Роман Лысюк, ассистент кафедры фармакогнозии и ботаники Национального медицинского университета имени Д. Галицкого, знаток народных методов оздоровления. — Ее можно хранить свежей в холодильнике или высушить. Для второго способа следует связать по 2 mdash; 3 кисти, как букетик, и подвесить в сухом хорошо проветриваемом месте. Желательно прикрыть марлей, чтобы не обседали насекомые. Через две-три недели ягоды высохнут. Такую калину следует хранить в подвешенных полотняных мешочках в хорошо проветриваемом прохладном месте.
— При каких проблемах со здоровьем наиболее ценна калина?
— Прежде скажу, что сок калины содержит много кислот и веществ, загущающих кровь, — говорит Елена Решетник, семейный врач. — Поэтому его нужно пить понемногу: не более полустакана сока или стакана ягод в день.
При бронхиальной астме, воспалительных заболеваниях дыхательных путей можно добавлять по столовой ложке сока калины к стакану чая, компота. При головной боли можно выпить сок калины разведенным: к стакану воды с медом добавьте 50 миллилитров сока. Полезные ягоды калины и при диабете: сок оказывает сахароснижающее действие (впрочем гипогликемический эффект незначителен, и он является только при ежедневном употреблении сока или ягод).
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— Полезно ли сочетать калину с другими осенними плодами?
— Да, я годами делаю для себя настойку, которую называю бальзамом больного сердца, — говорит Василий Матюк, травознай. — Рецепт прост: возьмите по литру спелых плодов калины, боярышника и шиповника. Все это измельчите и слоями залейте медом в большем сосуде, затем — одним литром натурального виноградного сока, а затем бутылкой качественной водки или натурального вина (0,75 л). Смесь должна настаиваться месяц, затем процедите и храните в прохладном месте. Настойку употреблять следует понемногу: 30 mdash; 50 грамм утром или вечером. Этот напиток, богатый витамином С, имеет массу полезных для сосудов и сердца веществ.
— Полезно ли варенье из калины?
— Да, — говорит Елена Кобюк, травознайка. — Возьмите килограмм ягоды и килограмм сахара. Очищенные и вымытые ягоды, подсушенные с помощью бумажных полотенец, сначала измельчите блендером. Получившуюся массу перетрите через сито и засыпьте сахаром, перемешивая до растворения. Доведите массу до кипения и сразу же снимите с огня, разложите по стерилизованным баночкам и закройте.
Не советую переедать калиновое варенье — смакуйте две-три ложечки ежедневно и не больше. Из-за высокого содержания в ягодах аскорбиновой кислоты на коже может появиться аллергическая сыпь. Замечу, из-за этой кислоты калина нежелательна и для людей с язвенной болезнью желудка, особенно в стадии обострения.