В октябре киевляне получили более 40 тысяч предупреждений на свои телефоны
Девушки пораженно смотрят в мобильные телефоны. Фото: Михаил Марков
Киевляне получают предупреждение об отключении воды, отоплении или свете в доме в мобильном приложении. Этот сервис используют уже более 150 тысяч жителей города.
Так, каждый седьмой пользователь приложения «Киев Цифровой» подписался на уведомления от коммунальных служб.
«Главный показатель эффективности любого сервиса — это то, им пользуются ли. Один из примеров — уведомление от коммунальных служб в приложении «Киев Цифровой», — сообщил Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.
По его информации, только за октябрь в приложении «Киев Цифровой» пользователей предупредили о более чем 40 тысячах ремонтных работ, а в общей сложности киевляне получили почти 600 тысяч.
Чтобы получать оперативные уведомления от коммунальных служб в приложении «Киев Цифровой», зайдите в ваш профиль и выберите «Адреса»; выберите «Добавить адрес» и заполните поля с названием улицы, номером дома, а также добавьте номер квартиры по желанию. В разделе «Уведомления» включите функцию «Сообщения от коммунальщиков» в рубрике «Коммунальные работы».
«Киев Цифровой» можно бесплатно скачать для iOS и Android.
Киевляне активно пользуются приложением « Киев Цифровой» для оплаты парковки. В сравнении с сентябрем оплаты через это приложение увеличились более чем на треть и город получил 2,1 млн грн.
Всего это приложение загрузили уже более 1000000 пользователей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»