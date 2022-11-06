В оккупированном Мелитополе рашисты вербуют украинских детей в «Юнармию», — мэр Федоров
Эта организация действует под крылом минбороны РФ.
Фото из сообщения Людмилы Денисовой в Facebook A A+ A++
Событие: Оккупанты в Мелитополе милитаризуют детей. Воспитывают из них верноподданных террористического государства. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.
Детали и комментарии: По его данным, рашисты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь на временно оккупированных территориях. В частности, в школах учат по российским учебникам, где история переписана по методикам КГБ. Старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку — готовят к возможному участию в «доброботах». «На базе фейкового университета формируются отряды «Юнармии»» организации, действующей под крылом минобороны РФ и готовящей будущее «пушечное мясо» для армии оккупантов и сотрудников спецслужб. Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов «Юнармии». Никакого лица не показали», — написал Иван Федоров. Он отметил, что пропаганда войны — это уголовное преступление. А пропаганда войны среди несовершеннолетних — это преступление против человечества.
Во временно оккупированном Мариуполе детей также вербуют в «Юнармию». По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в середине октября украинских подростков в городе принудительно согнали в школу №53. Во дворе учебного заведения им демонстрировали обучение «юнармейцев», озвучили основные постулаты «идеологии» и заявили, что у них есть неделя для принятия решения о вступлении. «Организация «Юнармия» является флагманом русской шовинистической милитарной доктрины, идеологии «русского мира» и ненависти к другим народам и нациям. отметила в Facebook бывшая уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что такие действия государства-агрессора являются грубым нарушением прав ребенка на самоопределение, воспитание, образование, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.
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Между тем в соцсетях появилось фото, где министр обороны РФ Сергей Шойгу награждает юнармийку Морозову из Балашихи, которая сообщила в военкомат о местонахождении своего отца, скрывавшегося от путинской мобилизации.
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