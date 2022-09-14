В оккупированном Крыму суд наказал участников свадьбы, на которой звучала песня «Ой, в лугу красная калина»
Владельца ресторана заставили публично извиниться.
Фото из сообщения Borys Babin в Facebook A A+ A++
Событие: Бахчисарайский районный «суд» привлек к ответственности шестерых организаторов и участников свадьбы, на которой звучали украинские песни, в частности «Ой, в лугу красная калина».
Детали и комментарии: Российский суд обвинил их в «демонстрации украинской песни, которая, согласно заключению специалиста, является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации», пишет издание «Крым. Реалии». Кроме того, по версии российского обвинения и суда, на этой же свадьбе имела место «дискредитация» действий российской армии в Украине.
Как сообщил в Facebook соучредитель инициативы «Крым SOS» Алим Алиев, мама жениха получила 5 суток ареста, мама невесты и жена владельца ресторана — по 50 000 рублей штрафа (около 31 тысячи гривен), владелец ресторана «Арпат» — 15 суток ареста, гостя свадьбы и диджей — по 10 суток ареста. По его словам, ресторан «Арпат» на время проверки был закрыт. Также владельца заведения заставили публично извиниться и выказать поддержку Путину и Аксенову.
«В эти выходные в национальном ресторане в Бахчисарае прошла крымскотатарская свадьба. Женились парень на девушке из обычных семей: не политических/общественных/культурных/религиозных активистов, не журналистов или членов Меджлиса. Диджей на этой свадьбе включил «Красную калину» и кадры этого попали сеть Кстати, за все восемь с половиной лет уже сложилась обычная практика сопровождать радостные события песнями Джамалы, Океан Эльзы, Бумбокс, Калуша и т.д. гостей свадьбы Аксенов начал с пеной в рот рассказывать, что таким «нацистам» не место в Крыму и пусть едут любить Украину в Украину (у него явные проблемы с географией, очевидно) и что надо таких судить. начали запугивать и травить этих крымских татар, на свадьбе которых играла бандеровская песня «Красная калина», – заметил Алим Алиев. /p> Читайте также: Новый скандал с Amnesty International: организация выпустила конверты, где россиянин обнимает украинца
Напомним, прокремлевский блогер Александр Талипов опубликовал в своем Telegram видео крымской свадьбы, которая, по его данным, прошла 10 сентября в ресторане «Арпат». На видео гости танцуют под украинскую песню «Ой, в лугу красная калина». Также Талипов опубликовал видео другой свадьбы в Симферополе, на которой звучала песня «Stefania» украинской группы Kalush Orchestra. Талипов пообещал, что «каждого найдут и с каждого спросят». После этой публикации глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов пригрозил уголовной ответственностью участникам мероприятий, где раздаются украинские песни. режим СССР. По его словам, в истории крымскотатарского народа уже был период, когда за исполнение запрещенных песен людей подвергали репрессиям и преследованиям. «К народным песням, за исполнение которых преследовал КГБ СССР, были отнесены песня «Порт-Артур», которая в свое время стала своеобразным гимном крымскотатарского национального движения, а также «Урал даг'и» и «Шомпол». Несмотря на запрет и преследование, исполнением этих песен хозяева и гости крымскотатарских свадеб, которые проводились в местах изгнания, демонстрировали свою верность Крыму», — написал Рефат Чубаров.