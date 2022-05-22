В оккупированном Энергодаре взорвали коллаборанта Шевчика: предатель в реанимации

magictr | 22.05.2022 | Новости | Комментариев нет

В подъезде, где проживал гауляйтер, произошел взрыв.

В оккупированном Энергодаре взорвали коллаборанта Шевчика: предатель в реанимации <p> =»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/0b78b91db4a3a7ff42f5a8d5151b51f3.jpg» alt=»В оккупированном Энергодаре взорвали коллаборанта Шевчика: предатель в реанимации» /></a> Фото class=»fa fa-star-o»></i> <i class=

Событие: Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв , в результате которого пострадал глава так называемой народной администрации города, назначенный захватчиками, Андрей Шевчик. Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Детали и комментарии: «Интернет-ресурсами распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на о. Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но есть точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава «народной администрации» сапожник и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести», — написал Орлов. По его словам, при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал. «Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно», — заметил мэр Энергодара.

Информацию о ранениях Шевчика подтвердил в Telegram и советник министра МВД Антон Геращенко. По его словам, в доме, где проживал предатель, взорвался газ. Гауляйтер получил множественные осколочные ранения.

Местные медиа сообщают, что в результате взрыва Шевчика отбросило на 5 метров. Оккупанты, которые были у подъезда, так сильно испугались, что начали хаотично стрелять в разные стороны. Шевчик находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет 24tv.ua. СМИ предполагают, что кафиры сами решили убрать коллаборанта, потому что тот не справился «со своими обязанностями», — ему поручили провести перепись населения для проведения референдума, но из-за сопротивления местного населения Шевчику не удалось этого сделать. Но вполне возможно, что коллаборанта пытались ликвидировать украинские партизаны.   

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Напомним, Шевчик был депутатом Энергодарского горсовета, работал ведущим инженером по эксплуатации на Запорожской АЭС. 27 марта он обнародовал на своей странице в Facebook видеообращение к жителям города, в котором заявил о создании «Общественного совета самоорганизации города» и объявил себя его руководителем. 27 апреля ГУНП в Запорожской области сообщило предателю о подозрении за коллаборационную деятельность.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также сообщил, что продолжаются переговоры об увольнении и возвращении домой начальника пожарно-спасательного отряда города Виталия Трояна. «Его коллеги обращаются к жителям Энергодара с просьбой воздержаться сегодня от акции протеста в поддержку пожарных и их руководителя. Это может негативно повлиять на процесс переговоров», — написал в Telegram главу города. Напомним, 18 мая кафиры похитили начальника первого государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. 20 мая пожарная часть вышла на протест, требуя отпустить его. Но кафиры разогнали митинг. Президент Зеленский поблагодарил пожарных за сопротивление российским захватчикам.

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