В Охматдете лечат семью из Чернигова, которая пострадала при эвакуации из города
Дима из Чернигова. 5 лет. Ранение в ногу. Фото: Охматдет
Семья из Чернигова месяц не хотела выезжать из родного города, где с каждым днем войны становилось все опаснее.
Очередную историю о спасении детей и взрослых рассказали в Охматдете. Все эти истории, а также фото и видео, когда-то могут стать доказательствами в суде Украины против России.
Чернигов начали обстреливать с первого дня полномасштабного российского вторжения. Месяц семья оставалась в Чернигове, более двух недель в квартире не было газа, света, воды, отопления. Еду готовили во дворе, вспоминает мама Татьяна.
«Мы изучили звук разных снарядов, дом трясся от обстрелов, мы ночевали либо в подвале, либо в коридоре, потому что ночью начиналось самое страшное», — рассказывает мама Татьяна.
Ее 5-летний сын Дима вспоминает: «В подвале было темно, только одна лампа, а еды не было». Мальчик добавляет: «Стреляли сильно-сильно. Страшно было».
Семья решилась бежать, когда все основные мосты из города были уничтожены. Оставалась только одна дорога. Целый день россияне не прекращали обстрелы. Как только семья проехала мост и вышла ненадолго с машины, началась очередная вражеская атака.
Первый снаряд попал в соседнюю машину, в 5-ти метрах от семьи. Автомобиль взорвался, к счастью, людей внутри не было. Осколками вся семья получила ранения.
У маленького Димы сильно ранило ногу, в мать попало осколками.
Многочисленные ранения получил и отец, и старшая сестра и ее парень. Далее россияне выпустили еще более 20 снарядов.
alt семьей с Черниговская, которая пострадала при эвакуации из города» />
«Я бежала к машине, видела вокруг раненых людей, с оторванными ногами, я видела мертвую женщину»,——. /p>
Ребенку перевязали ногу жгутом и срочно привезли в ближайшую местную больницу.
По дороге маленький Дима говорил, что совсем не чувствует боли, хотя мама не могла и смотреть на него раненую. Первую медицинскую помощь семье оказали в небольшой местной больнице. Далее — направили в Охматдет.
Сейчас семьям продолжает лечение в отделение ортопедии и травматологии. Специалисты прооперировали пострадавших, достали многочисленные осколки из пациентов.
Угрозы жизни сейчас нет, родственника ждет реабилитация.
На днях в больницу Охматдет доставили семью раненых киевлян, пострадавших в результате районов Киева. Мама прикрыла своим телом одномесячную дочь. Сама женщина получила многочисленные осколочные ранения.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»