В Оболонском районе выявили больше всего больных коронавирусом

magictr | 08.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В Оболонском районе на коронавирус

Выздоровели минувшие сутки 193 человека. Фото: Борис Корпусенко

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 291 случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 10 людей.

Среди них: семь женщин от 60 до 92 лет и трое мужчин от 66 до 87 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что за минувшие сутки заболели 173 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 110 до 8 года. Кроме того, коронавирус диагностировали у четырех девушек от 2 до 16 лет и четырех мальчиков от 3 месяцев до 16 лет. 32», — отметил Виталий Кличко. jpg» alt=»В Оболонском районе обнаружили больше всего больных коронавирусом» />

Статистика заболеваний в Киеве по состоянию на 8 января Январь 20 больных с коронавирусом и пневмониями. Всего за период пандемии в Киеве от вируса умерли 8287 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 337797.

Выздоровели минувшие сутки 193 человека. В целом коронавирус преодолели 317832 жителей столицы.

По прогнозам столичных ученых, в течение второй декады января 2022 года может начаться рост следующей волны заболеваемости коронавирусом, вызванной вариантом штамма Omicron Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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