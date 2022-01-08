В Оболонском районе выявили больше всего больных коронавирусом
Выздоровели минувшие сутки 193 человека. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 291 случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 10 людей.
Среди них: семь женщин от 60 до 92 лет и трое мужчин от 66 до 87 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что за минувшие сутки заболели 173 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 110 до 8 года. Кроме того, коронавирус диагностировали у четырех девушек от 2 до 16 лет и четырех мальчиков от 3 месяцев до 16 лет. 32», — отметил Виталий Кличко. jpg» alt=»В Оболонском районе обнаружили больше всего больных коронавирусом» />
Статистика заболеваний в Киеве по состоянию на 8 января Январь 20 больных с коронавирусом и пневмониями. Всего за период пандемии в Киеве от вируса умерли 8287 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 337797.
Выздоровели минувшие сутки 193 человека. В целом коронавирус преодолели 317832 жителей столицы.
По прогнозам столичных ученых, в течение второй декады января 2022 года может начаться рост следующей волны заболеваемости коронавирусом, вызванной вариантом штамма Omicron