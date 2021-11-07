В Оболонском районе обнаружили больше всего больных коронавирусом
К больницам столицы госпитализировали 107 больных. Фото: Минздрав
В столице за минувшие сутки зафиксировали 625 случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 42 человека.
Среди умерших: 21 женщина от 50 до 91 года и 21 мужчина от 53 до 88 лет. Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе — 125, в Дарницком — 111, и Днепровском — 110 случаев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
По его словам, за прошедшие сутки заболели 353 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 226 до 8 человек лет. Кроме того, коронавирус обнаружили у 28 девочек от одного до 17 лет и 18 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 107 больных коронавирусом и 387 лиц с подозрением на COVID-19 и пневмониями. rajoni-vijavili-najbilshe-hvorih-nanbspkoronavirus-b870365.jpg» alt=»В Оболонском районе выявили больше всего больных коронавирусом» />
Статистика заболеваний COVID-19
«Все период пандемии, в Киеве 6504 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 269218», — сообщил Виталий Кличко.
Выздоровели минувшие сутки 130 людей. В целом коронавирус преодолели 234137 жителей столицы.
Киевлянам в очередной раз напоминают, что прививка — единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни. Сейчас в столице работает 21 мини-вакцинальный центр на базе учреждений здравоохранения, 148 пунктов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации. Кроме того, прививаться можно в более чем 30 пунктах вакцинации в больших ТРЦ, а также в центрах предоставления административных услуг. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»