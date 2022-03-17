В Нью-Йорке покажут фильм о «Музях с львами», а средства за билеты передадут на борьбу с российскими оккупантами
18 марта в Scandinavia House в Нью-Йорке состоится премьерный показ фильма «Национальный музей» (2021).
Документальный фильм режиссера Андрея Загданского рассказывает о сокровищах Национального художественного музея и его команде во главе с Юлией Литвин.
«Уважаемые друзья Нью-Йорка (и окрестности), надеюсь увидеть вас 18 марта», — написал Андрей Загданский. /unbspnju-jorku-pokazhut-film-pro-muzej-znbsplevami-anbspkoshti-zanbspkvitki-peredadut-nanbspborotbu-iznbsprosijskimi-okupantami-4c9541c.jpg» alt=»У Нью-Йорк&&bb; а средства за билеты передадут на борьбу с российскими оккупантами» />
Кадры из фильма
Это благотворительная мера, ведь средства по продаже билетов (стоимость — 25 USD) пойдут на помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.
В то время, когда украинские музеи и библиотеки подвергаются бомбардировкам и авиации армии этот показатель является важным шагом, чтобы рассказать, что является для украинской нации культурным наследием, которое формирует нашу идентичность и которую мы так стремимся уберечь.
После показа фильма режиссер ответит на вопросы зрителей.
В августе 2021 года фильм имел предпоказ на Одесском кинофестивале.
Раньше стало известно, что вместо россиянки Анны Нетребко этой весной в Метрополитен-опере будет петь киевлянка Людмила Монастырская.
Наталья МАРКОВ, «В ечерний Киев»