В новостройке на Позняках сгорела электропроводка на 10 этажах

magictr | 28.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Пожар произошел на улице Канальной, 8. Фото: ГУ ДСНС в Киеве <Горели провода с электрощитовыми с 13 по 23 этажи. эксплуатацию, поэтому жителей во время пожара не было. Сообщение о возгорании на улице Канальной, 8, что на Позняках, поступило спасателям сегодня утром, 28 января.

Пожар произошел в коммуникационной шахте. Горели и дымили на всю округу электрокабели. За час спасатели справились с пожаром.

На месте происшествия работали 20 чрезвычайников

На вызов выезжали пять пожарных машин и 20 спасателей. Обстоятельства пожара устанавливают правоохранители. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

За час спасатели справились с пожаром

Несколько дней назад чрезвычайники во время пожара на Оболони обнаружили в квартире мертвого мужчину.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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