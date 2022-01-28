В новостройке на Позняках сгорела электропроводка на 10 этажах
Пожар произошел на улице Канальной, 8. Фото: ГУ ДСНС в Киеве <Горели провода с электрощитовыми с 13 по 23 этажи. эксплуатацию, поэтому жителей во время пожара не было. Сообщение о возгорании на улице Канальной, 8, что на Позняках, поступило спасателям сегодня утром, 28 января.
Пожар произошел в коммуникационной шахте. Горели и дымили на всю округу электрокабели. За час спасатели справились с пожаром.
На месте происшествия работали 20 чрезвычайников
На вызов выезжали пять пожарных машин и 20 спасателей. Обстоятельства пожара устанавливают правоохранители. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.
За час спасатели справились с пожаром
Несколько дней назад чрезвычайники во время пожара на Оболони обнаружили в квартире мертвого мужчину.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»