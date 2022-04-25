В новом корпусе столичного Охматдета работают 11 современных операционных
Врачи работают в более качественных условиях и с новым оборудованием. Фото: Охматдет
Большинство отделений хирургического профиля изменили свое местоположение — переехали в новый корпус больницы. Теперь он работает на полную мощность.
С первых дней полномасштабного российского вторжения в работе больницы произошло много изменений.
«В Новом корпусе Охматдета в целом существует 11 современных операционных. Уже заработало новое операционное отделение, где предусмотрены возможности для оказания высокоспециализированной хирургической помощи», — делится медицинский директор НДСЛ «Охматдет» Сергей Чернышук.
На отдельном этаже организован отдел для гнойно-септических операций. Он предназначен для оперирования пациентов с сопутствующими инфекциями или воспалениями, отдельно от «чистых» операций. Еще три операционных, начавших свою работу в первый день войны, продолжают функционировать в отделении Emergency. Они предназначены для проведения неотложных операций тяжелым пациентам, которых опасно передвигать даже в пределах корпуса. -11nbspsuchasnih-operacijnih-7dad2e7.jpg» alt=»В новом корпусе столичного Охматдета работают 11 современных операционных» />
Врачи работают в более качественных условиях и с новым оборудованием. Фото: Охматдет
«В современных операционных уже работают абдоминальные и торакальные хирурги, челюстно-лицевые и микрохирурги, ортопеды, гинекологи, нейрохирурги, проводятся хирургические вмешательства новорожденным»,— делится заведующий операционным отделением
Открытие нового корпуса, в частности запуск работы сверхсовременных операционных, позволит улучшить результаты работы, потому что теперь врачи работают в более качественных условиях и с новым оборудованием. Также, из-за увеличения количества операционных специалисты смогут проводить больше хирургических вмешательств и спасти больше жизней.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»