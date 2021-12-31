В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать на два часа дольше
Расписание движения транспорта в новогоднюю ночь. Фото: Борис Корпусенко
В ночь с 31 декабря на 1 января продолжат работу общественного транспорта
Да, в новогоднюю ночь общественный транспорт столицы будет курсировать на два часа дольше, а фуникулер — круглосуточно.
В КГГА уточняют, что на два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
Во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января >и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Крещатик» и « Майдан Незалежности».
Кстати, «Киев Цифровой» выпустил лимитированную зимнюю серию транспортных карт. Количество их ограничено и они уже поступили в продажу.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»