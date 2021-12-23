В номере киевского отеля нашли мертвую известную адвокатку из Кременчуга
Наталья Шаповал. Фото из фейсбука
Наталья Шаповал вместе с мужчиной возглавляла адвокатское объединение на Полтавщине.
СМИ Кременчуга сообщили, что в одном из столичных гостиниц нашли мертвую адвокату Наталию Шаповал. Умерла вместе с мужем в Кременчуге работала в адвокатском объединении «Шаповал и партнеры». Близкие Натальи Шаповал забили тревогу, когда женщина долгое время не выходила на связь. Полиция сообщила эту информацию коллегам в Киеве, которые, собственно, и нашли женщину уже мертвой.
Эту информацию «Вечернему Киеву» подтвердили в полиции Киева. Известно, что тело женщины обнаружили вчера, 22 декабря.
О какой именно гостинице идет речь — в полиции не разглашают. Есть информация только, что это случилось в Шевченковском районе столицы.
Как уточнила «Вечернему Киеву» представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис, на теле женщины не выявили признаков насильственной смерти.
«Полиция обнаружила тело женщины и возбудило дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с примечанием „внезапная смерть“. Больше деталей будем знать после выводов судмедэкспертов»,— отметила Юлия Гирдвилис.
Известно, что Наталья вместе с мужчиной работала в Кременчуге в Адвокатском объединении «Шаповал и партнеры». /p>
Еще ее знают, как преподавателя кафедры теории, истории государства и права в Кременчугском национальном университете имени М.Остроградского.
Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью Н.Шаповал получила в марте 2008 .
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»