В номере киевского отеля нашли мертвую известную адвокатку из Кременчуга

magictr | 23.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У мероприятии известную адвокатку из Кременчуга

Наталья Шаповал. Фото из фейсбука

Наталья Шаповал вместе с мужчиной возглавляла адвокатское объединение на Полтавщине.

СМИ Кременчуга сообщили, что в одном из столичных гостиниц нашли мертвую адвокату Наталию Шаповал. Умерла вместе с мужем в Кременчуге работала в адвокатском объединении «Шаповал и партнеры». Близкие Натальи Шаповал забили тревогу, когда женщина долгое время не выходила на связь. Полиция сообщила эту информацию коллегам в Киеве, которые, собственно, и нашли женщину уже мертвой.

Эту информацию «Вечернему Киеву» подтвердили в полиции Киева. Известно, что тело женщины обнаружили вчера, 22 декабря.

О какой именно гостинице идет речь — в полиции не разглашают. Есть информация только, что это случилось в Шевченковском районе столицы.

Как уточнила «Вечернему Киеву» представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис, на теле женщины не выявили признаков насильственной смерти.

«Полиция обнаружила тело женщины и возбудило дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с примечанием „внезапная смерть“. Больше деталей будем знать после выводов судмедэкспертов»,— отметила Юлия Гирдвилис.

Известно, что Наталья вместе с мужчиной работала в Кременчуге в Адвокатском объединении «Шаповал и партнеры». /p>

Еще ее знают, как преподавателя кафедры теории, истории государства и права в Кременчугском национальном университете имени М.Остроградского.

Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью Н.Шаповал получила в марте 2008 .

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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