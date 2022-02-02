В ночь на 3 февраля сокращен режим работы трамваев на Борщаговку
02.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Ночью движение трамваев по ул. Покатила — бульв. Кольцова будет закрыта
КП «Киевпасстранс» ремонтирует контактную сеть трамвая по улице Покатила — бульвара Кольцова.
С 00:30 до 05:00 движение трамваев по ул. Покатила — бульв. Кольцова будет закрыта. Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут № 1:— от ст. «Старовокзальная»: 23:49, 00:01; – от «Михайловская Борщаговка»: 23:10, 23:21.
Маршрут № 3:— от ст. «Старовокзакльная»: 23:32, 23:44; — от ст. «Ромена Роллана»: 23:04, 23:16.
В 05:00 движение будет восстановлено по графику.
Напомним, станция скоростного трамвая «Индустриальная» стала доступной для людей с инвалидностью.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»