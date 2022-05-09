В непризнанной Южной Осетии провели «выборы президента»
Кандидат в "президенты" непризнанной Южной Осетии Алан Гаглоев, по данным местного ЦИК, лидирует во втором туре выборов. Накануне он объявил себя победителем выборов 8 мая, сообщает "Кавказский узел".
8 мая в непризнанной Южной Осетии прошло голосование во втором туре президентских выборов. Явка избирателей составила 68,2 процента. Во второй тур вышли лидер партии "Нихас" Алан Гаглоев, набравший в первом туре 10 апреля 38,55% голосов, и действующий президент Анатолий Бибилов (34,95% голосов в первом туре). После того, как ЦИК обработал более 85 процентов протоколов, Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, передает российское агентство РИА Новости". заявил о своей победе на главной площади Цхинвала Он сказал, что он набрал 5056 голосов избирателей в то время, как за Бибилова проголосовали 3120 человек.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение Россией т.н. "президентских выборов" на оккупированной территории Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии 10 апреля. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что незаконные выборы " Цель легитимизировать оккупацию части суверенной территории Грузии со стороны РФ и противоречащие международному праву и не имеющие никаких правовых последствий. 1992 соответственно. В результате российско-грузинской пятидневной войны 2008 года Россия завершила оккупацию Абхазии и Южной Осетии и признала образование на этих территориях самопровозглашенных "республики". Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а Южную Осетию и Абхазию объявило "оккупированными территориями". В документах ООН эти районы рассматриваются как неотделимая территория Грузии.
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