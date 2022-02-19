В музее расскажут о киевских адресах декоративно-прикладного искусства
19 февраля лекцию в музее Шевченко прочитает Михаил Кальницкий.
В рамках выставки Настоящие чудовища Марии Примаченко» проходит лекторий, организованный Департаментом культуры КГГА и Киевским городским народного творчества-Певческое поле
В эту субботу, 19 февраля, в 15:00 состоится лекция «Киевские адреса декоративно-прикладного искусства» Михаила Кальницкого — краеведа, начальника сектора урбанистического искусства Киевского городского центра народного творчества. В ее основе — история профессионального образования (в частности, академии Бойчука) в городе.
Адрес музея: бул. Шевченко, 12
Вход на лекцию— по входному билету в музей (90 грн, для учеников, студентов, пенсионеров — 50 грн). Нужно зарегистрироваться.
На следующей неделе, 26 февраля, пройдет двойная лекция от Киевского городского центра народного творчества культурологических исследований. Речь идет об аспектах авторского права в сфере народного творчества, а также о ЮНЕСКО, Украине и нематериальном культурном наследии.
Спикеры-руководители сектора Исследования интеллектуальной собственности, методик экспертизы, научной систематизации, нематериального культурного наследия города Киева Елена Гаврилко и искусствовед, переводчик, лауреат премий Максима Рыльского и Сковороды Иван Рябчий.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»