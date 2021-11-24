В Музее Ханенко вскоре состоится масштабная реконструкция
Музей Ханенко. Фото: из открытых источников
Здесь собираются создать международное художественное пространство. В ближайшее время Киевсовет должен выделить с этой целью земельный участок.
Для создания международного художественного пространства Национальному музею имени Богдана и Варвары Ханенко предоставят в постоянное пользование земельный участок.
Такой проект решения сегодня, 24 ноября, поддержали депутаты на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
«Музею предоставят земельный участок в постоянное пользование для реконструкции нежилого здания с дальнейшей эксплуатацией и обслуживанием зданий заведений культурно-просветительского обслуживания», — отметил депутат фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете, председатель постоянной комиссии , градостроительство и земельные отношения Михаил Терентьев.
Проект решения вынесут на рассмотрение сессии Киевсовета — на одно из ближайших заседаний.
После того, как Киевсовет поддержит передачу земельного участка, музей приступит к реконструкции дома, который сейчас находится в совершенно заброшенном состоянии. В результате проведения комплекса ремонтных работ заведение превратится в еще одну художественную ячейку, которая сможет принимать киевлян, а также международных и внутренних туристов.
Национальный музей находится в Шевченковском районе на улице Терещенковской, 17-г. С 1919 года Музей Ханенко презентует величайшие в Украине художественные коллекции Европы, Азии и Древнего мира и расположен в двух зданиях — уникальном особняке Ханенко и здания, которое к созданию музея принадлежало семье Сахновских. картины. В частности, недавно там состоялась торжественная презентация картины «Святая Варвара», подаренной шведским ученым Торе Хальстремом. Средства для этих работ собрали волонтеры.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»