В Музее денег в центре Киева можно прикоснуться к известным украинцам
893
Бюст Тараса Шевченко и Михаила Грушевского. Фото: Ольга Косова
В рамках бесплатной экскурсии посетители могут ощутить на ощупь бюст шестерых выдающихся украинских деятелей, изображенных на банкнотах, и соответственно макеты шести зданий, размещенных с обратной стороны гривен.
Сегодня, 1 февраля, в Музее денег Национального банка Украины (улица Институтская, 9) заработала выставка «Украина на ощупь». Она стала дополнением тематического музея, сделав его доступным и для незрячих людей. mozhna-dotorknutisja-donbspvidomih-ukrayinciv-2eb9019.jpg» alt=»В Музее денег в центре Киева можно прикоснуться к известным украинцам» />Бюст Тараса Шевченко.
Университетим. Т. Г. Шевченко можно ощутить на ощупь.
На выставке представлены бюсты шести выдающихся украинских деятелей, изображенных на банкнотах, и соответственно макеты шести зданий, размещенных с обратной стороны гривен. Это, в частности, Тарас Шевченко и красный корпус Киевского университета, Леся Украинка и Луцкий замок, Иван Франко и Львовская опера и т.д. Посетители могут почувствовать эти 3D-скульптуры на ощупь, а также узнать больше об особенностях дизайна украинской гривны.
Бюст Леси Украинки.
Тактильная выставка открылась в сотрудничестве с музеем «Третья после полуночи», где впервые в Украине все экскурсии начали проводить в абсолютной темноте и в сопровождении незрячих гидов. Выставка «Украина на ощупь» была впервые представлена там в 2020 году.
«Наша деятельность не ограничивается только экскурсиями в темноте, мы проводим и выставки искусств, посвященные архитектуре, живописи, скульптуре, многие из экспонатов которых являются уникальными. Одна из таких экспозиций — это «Украина на ощупь», — рассказала Николь Полищук, администратор музея «Третья после полуночи». —«Для нашей команды большая честь сотрудничать с Музеем денег, ведь это возможность сделать подарок зрячим и слепым посетителям таким простым и интересным способом».
Бюст Ивана Франко.
Выставка будет работать в рамках основной экспозиции Музея денег два месяца, до 1 апреля. Посещение экспозиции бесплатное и проводится по предварительной записи на сайте.
Музей денег Национального банка Украины открыл свои двери для бесплатных групповых экскурсий в июле прошлого года. На них посетителям рассказывают об истории денежного обращения в нашей стране и мире.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»