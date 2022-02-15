В музее авиации реставрируют уникальный самолет ЯК-40
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Как-40 готов к нанесению фирменной ливреи. Фото: Олег Каратаев
Это самый старый уцелевший экземпляр самолета серии ЯК-40, построенный в 1968 году.
ЯК-40 — это первый в мире пригородный трехмоторный реактивный самолет, специально спроектированный для местных авиалиний. Салон был рассчитан на 24 пассажира — некая маршрутка своего времени. Под бортовым номером СССР-87683 КАК-40 использовали сначала в Кировоградской школе высшей летной подготовки для обучения экипажей. На тот момент производство самолета только началось, и необходимо было учить летчиков.
Интересно, что борт СССР-87683 передали в Киев в 1971 году, где его также использовали для тренировки курсантов на полигоне аэродромной техники Киевского института гражданской авиации (сейчас НАУ).
В 1989 году самолет Много лет Як-40 стоял всего в 500 метрах от территории Государственного музея авиации имени. Однако, чтобы перевезти на этой половине километра от фюзеляжа пришлось отстыкивать крыло и кол.
Так перевозили самолет в музей. Фото из архива Музея авиации
«В октябре 2020 года музей его получил и начал реставрацию. При теплой погоде реставраторы успели закончить подготовительные работы снаружи самолета, восстановили поврежденные элементы, нанесли предварительный слой грунтовки и полностью подготовили самолет к нанесению оригинальной ливреи», рассказали «Вечернему Киеву» в музее авиации.
Продолжаются работы внутри фюзеляжа. Фото: Олег Каратаев. ;музеи авиации реставрируют уникальный самолет ЯК-40″ />
Панель приборов «перебрали» и реставрировали. Фото: Олег Каратаев
Трап самолета. Фото: Олег Каратаев
Зимой начались работы в салоне самолета. Полностью восстановили панель приборов, идет работа по восстановлению освещения в салоне и реставрация панелей салона. После реставрации самолет получит ливрею советского «Аэрофлота», в которой летали Як-40 первых лет эксплуатации. >Параллельно с ремонтом «летающей маршрутки» в музее реставрируют один из лучших в свое время серийных фронтовых реактивных бомбардировщиков Ил-28. Сами работники музея сравнили свою работу с составлением конструктора «лего», потому что самолет практически разобрали на детали и заново составляют.
Увидеть результаты реконструкции обоих самолетов можно будет через несколько месяцев.
< А теперь киевлян и гостей города приглашают осмотреть экспозицию, попавшую в рейтинг 20-ти лучших авиационных музеев мира по версии телеканала CNN. Заняв 12-е место.
Интересно, что киевский музей является самым молодым и в то же время крупнейшим историко-техническим музеем нашей страны. Он был создан в 2003 году до 100-летия мировой авиации. Расположенный на территории бывшей учебно-авиационной базы (УАТБ) КИИСА (ныне НАУ), а приписанные к ней самолеты стали ядром его коллекции. Впрочем, начавшись всего с 30 бортов, сегодня в экспозиции музея более 70 самолетов и вертолетов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»