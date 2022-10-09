В Москве полиция задержала пятиклассницу за аватарку с желто-синим букетом
Ребенком занялись сотрудники центра борьбы с экстремизмом, а полицейские провели обыск в его доме.
В Москве правоохранители задержали и допросили 10-летнюю девочку из-за аватарки с желто-синим букетом. Об этом пишет «Главком» со ссылкой на российское издание «ОВД-инфо».
Детали и комментарии:Как рассказала мама школьницы, в конце сентября ее вызвали в «Школу в Некрасовке» обсудить пропуски занятий ее дочери-пятиклассницы. Во время разговора присутствовали заместитель директора, завуч и три социальных педагога, которые, в основном, интересовались отсутствием школьницы на внеурочных «Разговорах о важном». и ее аватаркой в чате с одноклассниками, на которой изображен букет из сине-желтых цветов. На следующий день матери сообщили, что поступила жалоба от отца одноклассника дочери. якобы она опубликовала в чате опросы о мире и войне.
А потом директор школы обратился к начальнику отдела МВС в районе Некрасовка. В письме он положительно отзывается об успешности и характере девочки, однако советует «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции». Также руководитель заведения просит полицию «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы та не поощряла ребенка «к обсуждению межнациональных и политических вопросов в детском коллективе».
5 октября в школу за девочкой приехала полиция. Пока мама шла в школу, сотрудник полиции, инспектор по делам несовершеннолетних допрашивали у пятиклассницы, где работает мама, чем она занимается, как проводят досуг в семье. Правоохранители решили доставить девочку в отделение, причем отдельно от мамы. На глазах у плачущих малышей силовики грубо повели мать к выходу.
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А уже в отделении сотрудники центра борьбы с экстремизмом подробно изучали переписку в телефоне женщины и ребенка. В течение трех часов подряд пятеро сотрудников семейного центра «Гармония», службы опеки и полицейские брали объяснения у мамы с дочерью, в частности, почему школьница выбрала на аватарку картинку именно с таким цветовым сочетанием. На ребенка составили протокол.
И на этом не закончилось. Через некоторое время сотрудники полиции пришли в дом семьи. Без всяких санкций в течение часа изучали переписку и историю поиска в телефоне и ноутбуке, рылись в постельном белье.
На днях инспектор по делам несовершеннолетних устно сообщила матери, что их вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет.< /p>