В морозы в столице кормят бездомных животных: как помочь
Выживание собак зависит от того, найдут ли они пищу. Фото: КГГА В течение двух особенно морозных дней, 12 и 13 января, сотрудники КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» развозили корм для беспризорных животных в разные уголки города. Специалисты побывали на восьми удаленных, где обычно собираются бездомные собаки, и накормили около 100 особей. jpg» alt=»В морозы в столице кормят бездомных животных: как помочь» />
Специалисты городской больницы ветмедицины за два дня накормили около 100 человек. Фото: КГГА
«Эти дни были самыми холодными за всю зиму, а вчера вообще все сутки держались сильные морозы. При таких условиях выживание животных на улице зависит от того, найдут ли они хоть какую-нибудь пищу. Такие рейды по кормлению — наша постоянная практика. В прошлом году мы также кормили собак, и, уверена, спасли немало жизней», — прокомментировала и.о. директора коммунального предприятия Наталья Мазур.
Специалисты отмечают, что животным, проживающим в спальных районах, значительно легче пережить холодные дни. Поэтому корма целенаправленно отвозили в отдаленные промышленные зоны Киева, где живут многие четырехлапые бездомные. Именно там им труднее всего добывать пищу. В морозы в столице кормят бездомных животных: как помочь в промышленных зонах собакам тяжелее всего добывать пищу. Фото: КГГА
В клинике ветеринарной медицины призвали киевлян при возможности помогать беспризорным животным в особенно морозные дни.
Не проходить мимо травмированного животного. Коты или собаки, которые не могут двигаться, очень быстро замерзают при низких температурах. Ветеринарную помощь животным оказывают во всех клиниках КП, находящихся по адресам:
- ул. Электротехническая, 5-А;
- ул. Ярославская, 13-А;
- ул. Армянская, 29.
Также можно звонить по номеру: (044) 366-69-99.
Что можно сделать самостоятельно:
- При низких температурах важно подкармливать животных, это существенно повысит шансы на выживание.
- Спасти жизнь животному можно, обустроив самое простое укрытие от холодного ветра — с плотного картона или кусок фанеры. Даже в таком «домике» у животного гораздо больше шансов не замерзнуть в холодную ночь.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»