В Молодом театре покажут ироническую комедию на жестовом языке
Это совместный проект с социальной инициативой «Смотри как слышно»
Совместно с социальной инициативой «Смотри как слышно» Киевский национальный академический Молодой театр начал работу над адаптацией театральных постановок на жестовом языке. Уже 14 декабря в сопровождении переводчика покажут «Секонд лав» режиссера Елены Щурской.
Благодаря адаптации люди с нарушениями слуха смогут «услышать» все, что происходит на насладиться игрой актеров без каких-либо помех.
Первым представлением в рамках партнерства с проектом «Смотри как слышно» станет «Секонд лав» режиссера Елены Щурской. Переводчик «Смотри как слышно» будет органически интегрирован в постановление и будет переводить жестовым языком реплики актеров непосредственно со сцены.
Сцена с представления. Фото: Молодой театр
Спектакль «Секонд лав» поставлен по пьесе Елены Исаевой «Я боюсь любви». Это ироническая комедия, созданная из фрагментов повседневной жизни каждого из нас. Размышления о том, как в поисках идеальной любви можно нечаянно начать торговать своими чувствами, словно дешевым секонд-хендом. театра» — отмечают в театре. —Партнерство с «Смотри как слышно» становится еще одним шагом в этом направлении».
Когда: 14 декабря в19:00
Где: Молодой театр, ул. Прорезная, 17
Стоимость билетов: 100-300 грн.
Посетить спектакль можно в соответствии с действующими карантинными ограничениями.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»