В многоэтажном доме Деснянского района работает современная амбулатория: фото
Заведение здравоохранения расположено в доме по адресу улица Закревского, 101. Фото: Деснянская РГА
Заведение здравоохранения на улице Закревского, 101, что обеспечивает комфорт и шаговую доступность жителей 20-го микрорайона ж/м «Выгуровщина-Троещина», работает в штатном режиме.
Амбулатория общей практики-семейной медицины расположена на первом этаже жилого дома, рассчитана на 75 посещений за смену. Работа заведения предусмотрена в 2 смены. Медицинскую помощь населению оказывают 4 семейных врача и 2 врача-педиатра, которые заключили декларации с населением микрорайона.
Амбулатория открылась в конце декабря 2021 года.
Амбулатория общей практики-семейной медицины расположена на первом этаже жилого дома. Фото: Деснянская РГА. «В многоэтажном доме Деснянского района работает современная амбулатория: фото» />
Амбулатория рассчитана на 75 посещений за смену. Фото: Деснянская РГА. «В многоэтажном доме Деснянского района работает современная амбулатория: фото» />
Амбулатория рассчитана на 75 посещений за смену. Фото: Деснянская РГА
Амбулатория рассчитана на 75 посещений за смену. Фото: Деснянская РГА
Медицинскую помощь населению оказывают 4 семейных врача и 2 врача-педиатра. Фото: Деснянская РГА. «В многоэтажном доме Деснянского района работает современная амбулатория: фото» />
Медицинскую помощь населению оказывают 4 семейных врача и 2 врача-педиатра. Фото: Деснянская РГА
Амбулатория рассчитана на 75 посещений за смену. Фото: Деснянская РГА
В амбулатории, кроме оказания первичной медицинской помощи, проводятся лабораторные и инструментальные исследования, профилактические прививки, необходимые медицинские и профилактические процедуры, в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения. Амбулатория оснащена мебелью и современным оборудованием в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Украины. -desnjanskogo-rajonu-pracjuye-suchasna-ambulatorija-foto-843e95c.jpg» alt=»В многоэтажном доме Деснянского района работает современная амбулатория: фото» />
Медицинскую помощь населению оказывают 4 семейные врачи и 2 . Фото: Деснянская РГА
Медицинскую помощь населению оказывают 4 семейных врача и 2 врача-педиатра. Фото: Деснянская РГА
Медицинскую помощь населению оказывают 4 семейных врача и 2 врача-педиатра. Фото: Деснянская РГА
Амбулатория рассчитана на 75 посещений за смену. Фото: Деснянская РГА. «В многоэтажном доме Деснянского района работает современная амбулатория: фото» />
В амбулатории, кроме оказания первичной медицинской помощи, проводятся лабораторные и инструментальные исследования. Фото: Деснянская РГА
В амбулатории, кроме оказания первичной медицинской помощи, проводятся лабораторные и инструментальные исследования. Фото: Деснянская РГА. «В многоэтажном доме Деснянского района работает современная амбулатория: фото» />
В амбулатории, кроме предоставления первичной медицинской помощи, проводятся лабораторные и инструментальные исследования. Фото: Деснянская РГА
В ноябре в Дарницком районе также открыли современную амбулаторию на улице Здолбуновской, 7. Она рассчитана для обслуживания почти 6 тысяч жителей жилого массива «Позняки-2» и за изменение сможет принять до 15
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»