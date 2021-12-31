В многоэтажках Харьковского массива заменили лифты
Недавно в рамках Программы экономического и социального развития столицы в Дарницком районе заменили лифты.
По словам первого заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Виталия Павлика, жители микрорайона обратились с просьбой замены лифтов в многоэтажках Харьковского массива. Согласно этому обращению разработали программу по обновлению лифтов в Дарницком районе.
«Хочу поблагодарить жителей Дарницкого района и каждого, кто присоединился к реализации этого важного дела< /i>»,— отметил Виталий Павлик.
Депутат добавил, что была произведена замена лифтов по следующим адресам:
—ул. Харьковское Шоссе, 160-А, подъезд №1 (грузовой);
— ул. Харьковское Шоссе, 172-А, подъезд №1 и №3 (грузовые). Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве вновь ОСМД помогут отремонтировать лифты, кровли и заменить окна
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»