В Минздраве ввели дополнительные ограничения по работе детских садов

magictr | 08.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У  ввели дополнительные ограничения по работе детских садов

Должна быть максимальная дистанция между спальными местами. Фото: Борис Корпусенко

Новые правила утвердили в связи с увеличением больных коронавирусом.

В Минздраве усилили правила работы детских садов во время карантина.

К существующим рекомендациям, чиновники рекомендуют разработать график прогулок и занятий. Это с тем, чтобы дети находились в заведении в разное время и как можно меньше между собой контактировали. А еще группы детей в садике не должны смешиваться.

Также нововведения по работе детских садов во время карантина следующие:

  • Утренний прием в садик осуществляет воспитатель группы или медработник.

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  • Перед входом в детский сад и на его территории МОН рекомендует установить маркировку, предусматривающую соблюдение дистанции 1,5 метра.
  • От работы должны быть отстранены лица из группы риска, определенные в соответствии со стандартами медицинской помощи «Коронавирусная болезнь», утвержденных приказом Минздрава №722.
  • Количество детей в группе должно быть не больше, чем предусмотрено установленными нормативами наполняемости групп в учреждениях дошкольного образования.
  • Воспитателям рекомендовано выбирать те виды занятий, которые не нуждаются в дополнительном инвентаре.
  • В помещении, где спят дети следует создать максимальную дистанцию ​​между спальными местами.

Напомним, в столице за прошедшие сутки подтвердили 2266 заболеваний коронавирусом.

Министр здравоохранения В страны спрогнозировал наступление коронавируса на ближайшие недели и объявил статистику вакцинированных бустерной дозой.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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