В Минздраве ввели дополнительные ограничения по работе детских садов
Должна быть максимальная дистанция между спальными местами. Фото: Борис Корпусенко
Новые правила утвердили в связи с увеличением больных коронавирусом.
В Минздраве усилили правила работы детских садов во время карантина.
К существующим рекомендациям, чиновники рекомендуют разработать график прогулок и занятий. Это с тем, чтобы дети находились в заведении в разное время и как можно меньше между собой контактировали. А еще группы детей в садике не должны смешиваться.
Также нововведения по работе детских садов во время карантина следующие:
- Утренний прием в садик осуществляет воспитатель группы или медработник.
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- Перед входом в детский сад и на его территории МОН рекомендует установить маркировку, предусматривающую соблюдение дистанции 1,5 метра.
- От работы должны быть отстранены лица из группы риска, определенные в соответствии со стандартами медицинской помощи «Коронавирусная болезнь», утвержденных приказом Минздрава №722.
- Количество детей в группе должно быть не больше, чем предусмотрено установленными нормативами наполняемости групп в учреждениях дошкольного образования.
- Воспитателям рекомендовано выбирать те виды занятий, которые не нуждаются в дополнительном инвентаре.
- В помещении, где спят дети следует создать максимальную дистанцию между спальными местами.
Напомним, в столице за прошедшие сутки подтвердили 2266 заболеваний коронавирусом.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»