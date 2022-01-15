В Минздраве напомнили, как распределяют бесплатные лекарства
Украинцев будут информировать о распределении медикаментов. Фото: МОЗ
Почти ежедневно лекарства отгружаются и направляются в тот или иной регион.
Лекарства, закупленные по средствам государственного бюджета, передают в областные департаменты здравоохранения и каждый департамент «на месте» распределяет лекарства между конкретными учреждениями здравоохранения.
«От наличия некоторых препаратов иногда зависит не только здоровье, но и жизнь пациентов. Поэтому будем кратко информировать вас о новых поставках лекарств», — отмечают в Минздраве
Только за 2 прошлые недели в регионы отправлено лекарства в целом на 202,5 млнгрн. Среди них препараты по направлениям: Антиретровирусная терапия, Детская онкология, Дыхательные расстройства новорожденных, Взрослая гемофилия, Взрослая онкология, Первичный (врожденный) иммунодефицит, Рассеянный склероз, Туберкулез.
В ближайшее время эти лекарственные средства будут доступны в больницах.
Инфографика МОЗ
Проверить информацию о наличии того или иного лекарства в ближайшей к вам больнице можно
- на официальных вебсайтах региональных департаментов и управлений
- на информационных стендах в учреждениях здравоохранения
- на онлайн-платформе «Есть лекарства» (https://eliky.in.ua/)
Препараты закупаются в пределах бюджета, который ежегодно принимает ВРУ, в 2021 году он составлял более 8,9 млрд грн. В целом в 2021 году по 32 направлениям государственной программы закупались 1120 позиций.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, кроме смены зарплат, медицинскую отрасль ожидают еще такие нововведения: через Национальную службу здоровья финансирование больниц, что позволит также обновлять и модернизировать медучреждения, будет развиваться система трансплантации и аэромедицинской эвакуации.
В конце прошлого года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о выплате дополнительных средств медикам городских коммунальных больниц. В документе предусмотрено, что специалистам выплатят от 6000 до 10 000 гривен помощи. Средства перечислят из городского бюджета.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»