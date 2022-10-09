В минске заявили, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси
В отечественном МИД призвали северных соседей прекратить исполнять прихоти кремля.
Событие:< /strong> Вчера вечером МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Об этом написал в Facebook. спикер МИД Украины Олег Николенко.
Детали и комментарии:«Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана российской федерации по осуществлению провокации и последующего обвинения Украины», — отметил Олег Николенко. — Призываем белорусский народ не поддаваться на провокации . Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН».
Спикер МИД подчеркнул, что власти Беларуси должны перестать выполнять прихоти кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины. Отечественное зарубежное ведомство призвало белорусский народ не поддаваться на провокации.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что к таким действиям режим лукашенко прибегает по просьбе россии – чтобы способствовать отводу частей ВСУ с фронта на границу с Беларусью. Об этом Анушаускас написал на своей странице в Твиттере.
«Вместо тактического ядерного оружия активируется лукашенко, – отметил Анушаускас. – Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на нее. Цель – отвести как можно больше украинских сил с фронта до границы с Беларусью».
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«Выясним, кто же на кого нападает: россия нарушила суверенитет Украины и наносит удары, которые убивают мужчин, женщин и детей, пока они спят, Белоруссия позволяет использовать свою территорию для поддержки вторжения России в Украину», – об этом написала в своем Twitter-аккаунте посол США в Украине Бриджит Бринк.
Российская федерация пытается заставить Беларусь открыто развязать войну против Украины. Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил на этой неделе в программе военного телевидения Украины «Под прицелом».
«Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся. встречи путина и лукашенко, где обсуждается этот вопрос и путин пытается склонить лукашенко к этому решению.На сегодня, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов.Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций . Насколько долго будет такая ситуация, это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне россии против нашего государства», — сказал он. отметил представитель военной разведки Вадим Скибицкий.