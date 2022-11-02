В минобороны РФ обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины, – СМИ
Зеленский признал, что угроза использования Россией ядерного оружия есть, но этого бояться не стоит. В минобороны РФ обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины.
Фото: Russian Defence Ministry A A+ A++
Событие:Высокопоставленные руководители вооруженных сил России недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Детали и комментарии: По данным американского издания, кремлевский диктатор Владимир Путин не участвовал в обсуждении потенциального применения ядерного оружия, проходившем на фоне усиления ядерной риторики России и неудач на поле боя. Но даже сам факт того, что высокие российские военные руководители обсуждали такую возможность, встревожил администрацию президента США Джо Байдена. Это показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в Украине, и свидетельствует о том, что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.
Президент Владимир Зеленский признал, что угроза использования Россией ядерного оружия есть. Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.
«Я считаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться России. Я не считаю, что они адекватны. Они могут сделать что-нибудь или не делать что-то. Не нужно связывать выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, они применят оружие. Это большая ошибка. Это не связанные вещи», — сказал он. заверил гава государства.
Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москве известно о якобы намерениях Украины создать «грязную бомбу» и разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Об этом пишет кремлевское пропагандистское издание «РИА Новости». Он заявил, что такая ситуация выгодна США, чтобы сохранить мировое лидерство и ослабить другие государства.
«Понятно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать ее для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе», – заявил Шойгу.
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Глава оборонного ведомства РФ также утверждает, что группировка НАТО у границ с Россией с февраля этого года увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Кроме того, в ближайшее время количество военного контингента Альянса может увеличиться.
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора согласились, что ядерная риторика России безответственна. Об этом сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Укринформ.
«Канцлер решительно отверг обвинения Россией Украины в подготовке к применению так называемой грязной бомбы. Канцлер и президент Турции согласились, что ядерная риторика России является безответственной». – сообщил спикер немецкого правительства.
Напомним, недавно глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина не занимается созданием «грязной бомбы». Он отметил, что Киев ожидает приезда миссии МАГАТЭ на ядерные объекты, чтобы развенчать ошибочные заявления Кремля.