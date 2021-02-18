В Минобороны рассказали о характеристиках баллистических ракет «Ярс»
18.02.2021 | Новости | Комментариев нет|
Российские военные рассказали о некоторых технических и тактических характеристиках межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Информация прозвучала во время выступления замминистра обороны Алексея Криворучко на Едином дне военной приемки.
Калибр «Ярса» — 1,86 метра при длине в 17,8 метров и стартовой массе в 46 тонн. Согласно данным Минобороны РФ, ракеты работают на твердом топливе при дальности полета снаряда в 10 тысяч километров.
Баллистическая ракета оснащена четырьмя разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Мощность каждого блока — 500 килотонн. На вооружении Минобороны уже стоит больше 150 пусковых установок «Ярс» в двух исполнениях — шахтном и мобильном.