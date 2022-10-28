В Минагрополитики спрогнозировали, когда подешевеют куриные яйца
В сентябре-октябре они подорожали более чем в два раза.
Событие: Закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались, уверяет министерство аграрной политики и продовольствия Украины в Facebook. По данным ведомства, рост цен почти остановился. Если 20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составляла 59,6 грн. за десяток, то 27 октября — 60,1 грн, что всего на 1% выше.
Детали и комментарии: Министерство прогнозирует, что со временем цены на яйца снизятся. «Производители восстанавливают поголовье птицы для обеспечения спроса и стабилизации рынка. Ориентировочно до конца года посадят как минимум +6,5 млн шт птицы, что на 35-40% больше по сравнению с сентябрем. С момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев). Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены», — отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, на рост цены повлиял сезонный спрос, а также — значительное сокращение поголовья кур и падение производства яиц из-за войны войны. К примеру, в апреле было произведено на 17,3% яиц меньше, чем за соответствующий период прошлого года. С июля падение производства еще больше ускорилось, но в сентябре его темп снизился. Напомним, с начала сентября цена на яйца выросла вдвое — с 29,91 грн за десяток до более чем 60 грн.
читайте также: Оккупанты обстреляли 5 украинских областей: есть убитые и раненые Тем временем Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассказал в Faceboоk, что начал расследовать причины повышения цен на куриные яйца. В ведомстве подчеркнули, что цена яиц в значительной степени зависит от себестоимости их производства (стоимости кормов, затрат на энергоносители, оплату труда, ветпрепараты). Кроме того, эта отрасль зависит от существующего поголовья кур-несушек в стране. «Да, в начале полномасштабного вторжения один из крупнейших производителей яиц — группа компаний «Авангард» — сообщила АМКУ о потере поголовья кур и производственных мощностей в Донецкой, Харьковской, Киевской и Херсонской областях. Как следствие — первичное предложение яиц на рынке существенно снизилась», — говорится в сообщении АМКУ. В то же время комитет заметил: несмотря на войну, подорожание яиц может и не иметь объективных оснований. Ведь из-за избытка зерна в Украине главные составляющие кормов значительно подешевели по сравнению с прошлым годом.