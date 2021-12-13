В Михайловском соборе киевлянам передадут Вифлеемский огонь
Ежегодно Вифлеемский огонь приносят в Киираду. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 12 декабря пластуны передадут Вифлеемский огонь миру общине города Киева.
Распространение Вифлеемского огня мира — международная ежегодная скаутская акция до празднования Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.
В скаутском объяснении — горящий огонек символизирует ожидания в период поста, полную жертвенность. Свет есть символ тепла, мира и согласия, а также душевного спокойствия, любви к людям и миру. Несмотря на пандемию, мероприятие состоится в формате «офлайн».
Официальный церемониал передачи Вифлеемского Огня Мира состоится 12 декабря в 19:30 в Михайловском Златоверхом монастыре. пластуны будут распространять огонь по больницам, церквям, приютам, а также повезут защитникам в зону боевых действий на Востоке Украины. Кроме этого, состоятся официальные передачи в Верховной Раде, Киевсовете и других учреждениях.
Акцию начала в 1986 году австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц. С самого начала она планировалась для поддержки детей с инвалидностью и всех, кто нуждается в помощи и внимании в предрождественское время. Каждый год представители ORF и австрийские скауты берут Огонь на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а затем транспортируют его самолетом в Австрию. После торжеств в Венском Кафедральном соборе эстафета передается в соседние страны. Именно из рук в руки, от одной скаутской ячейки к другой.
Впервые в Украину огонь мира привезли еще в 1992 году. Это была частная инициатива отдельных пластунов. Официально отсчет ведется с 1998 года, когда Огонь передали в Украину на таможенном переходе с Польшей. Каждый год пластуны перебирают Вифлеемский Огонь Мира от польских скаутов и передают его украинской общине, церквям, несут в детские приюты, больницы, чтобы те, кто находится далеко от своих семей, могли почувствовать тепло Вифлеемской звезды.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»