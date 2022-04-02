В марте в столице задержали более 212 человек, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности
Информацию о диверсантах полиции передавали киевляне. Фото из открытых источников
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в полицию Киева поступило почти 37 тысяч обращений относительно вероятной деятельности диверсионно-разведывательных групп.
Сообщения проверили и в результате задержаны и коллаборационной деятельности.
«Большинство из них передавали информацию врагу о размещении блокпостов или работы системы противовоздушной обороны. Также хочу выделить вклад местных жителей, которые помогают нам бороться со преступностью в городе, активно приобщаются к волонтерской работе и способствуют правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей»,— отметил руководитель полиции Киева Иван Выговский.
Вместе с тем, в марте текущего года правоохранители задержали сторонника «русского мира». Злоумышленник неоднократно принимал участие в информационных акциях российской федерации против Украины, за что был внесен в базу данных «Миротворец». Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли огнестрельное оружие и взрывчатку, а также запрещенную амуницию и символику времен СССР.
Также в Днепровском районе столичные полицейские задокументировали факт посягательства. За совершение этого преступления местному жителю уже поставлено в известность о подозрении. Злоумышленник занимался распространением материалов с призывами об изменении границ территории Украины. Кроме того, в его квартире правоохранители обнаружили боеприпасы.
«Кроме основной работы по обеспечению правопорядка и раскрытию преступлений, мы всячески нанимаемся заботиться о гражданах. Чтобы поддержать людей в это нелегкое время, полицейские Киева помогают взрослым и детям, нуждающимся в психологической поддержке, поскольку не все способны самостоятельно справиться с паникой, страхом и тревогой. Свою помощь в решении этих проблем предлагают наши полицейские-психологи, создавшие телефонную линию доверия для украинцев, пострадавших от боевых действий»,— заметил генерал полиции.
Столичные правоохранители неоднократно помогали жителям столицы в эвакуации с мест обстрелов. Так, совместно с волонтерской организацией правоохранители доставляли жильцов в безопасное место, раздавали продукты питания и лекарства.
- Голосеевское УП — 0676505015
- Дарницкое УП — 0676506921
- Деснянское УП — 0676506922< /li>
- Днепровское УП — 0676506923
- Оболонское УП — 0671241949
- Печерское УП — 098-622-59-93
- Подольское УП — 0978938414
- Святошинское УП — 098 734 0646
- Соломенский УП — 0731044138
- Шевченковское УП — 6 24
- Управление полиции в метрополитене— 0964901698
Кроме того, столичные полицейские открыли круглосуточную линию доверия.
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»