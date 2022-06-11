В Мариуполе зафиксирована вспышка холеры, кафиры закрыли город на карантин
Чем опасна инфекция и как избежать заболевания?
Событие: В оккупированном Мариуполе уже началась холера. Опасная инфекция может унести тысячи жизней. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в интервью BBC.
Детали и комментарии:«По городу уже ходят холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания, но оккупационные власти это скрывают. Город закрыли на карантин. Оттуда никого не выпускают и не впускают», – цитирует РИА Новости. заявил глава Мариуполя.
По его оценкам, в городе могут находиться уже десятки больных холерой. Их количество будет стремительно расти в дальнейшем, так как болезнь распространяется очень быстро, а инфекционная больница разрушена вместе со всем оборудованием, врачей убили кафиры.
По мнению Вадима Бойченко, вспышка инфекции может унести тысячи жизней. При этом конкретных фактов о госпитализации с диагнозом «холера» нет, поскольку в больницу нет доступа.
«Несмотря на публичное отрицание угрозы, оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе БСМП (больница скорой помощи). Почти готово четыре бокса для изоляции больных. Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших, – добавляет советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале – Интересная деталь – инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири по приключению на «медицинское сафари». .Это воплощение «Записки юного врача» Булгакова на костях мариупольцев».
В городе очередь на получение разрешения для захоронения близких составляет до 10 дней. в течение этого времени мариупольцы должны хранить тело дома или на улице импровизированных моргов. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет. Эксгумация де-факто остановлена.
Читайте также: Оккупанты возвращаются на мировую сцену. Легендарная La Scala отказалась от бойкота русской культуры.По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении зараженных пищевых продуктов или воды. Болезнь передается фекально-оральным путем от человека к человеку чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах. Без должного лечения может привести к смерти. Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней. Инфекция обычно начинается остро и приводит к резкому обезвоживанию организма. Холерный вибрион может сохранять жизнеспособность в воде в течение длительного времени в пищевых продуктах при комнатной температуре. в течение 2-5 дней, на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения – в течение 8 часов, при низких температурах и морской воде – 2 недель и более, в кишечнике отдельных речных и морских животных. нескольких месяцев. Во время кипячения холерный вибрион погибает в течение минуты, малоустойчив к высушиванию, к прямому солнечному облучению, чрезвычайно чувствителен к действию обычных дезинфектантов.
Первыми симптомами холеры есть диарея, рвота, боли в животе. У больного наблюдается частый, до 10 и более раз в сутки понос. При этом человек теряет до 20 литров жидкости в сутки. В результате происходит сгущение крови и обезвоживание организма. Из-за потери с жидкостью микроэлементов появляются мышечные судороги, чаще всего – начиная с икроножных мышц, обострение черт лица, глаза западают, синеют губы и ушные раковины, кожа становится холодной и теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой. У больного наблюдается одышка, резкая слабость. Кстати, холера – одна из немногих инфекций, сопровождающихся нормальной или даже пониженной температурой тела.
Во избежание заболевания нужно соблюдать простые правила: не покупать продукты питания, в частности, рыбу, в местах стихийной торговли; не купаться и не ловить рыбу в загрязненных водоемах; соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета; использовать чистую воду; обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением; проваривать или прожаривать продукты. Кипячение убивает холерные вибрионы уже через одну минуту.
«При своевременном лечении не тяжелая форма холеры заканчивается полным выздоровлением. При отсутствии эффективной терапии в течение 2-3 дней у больного может развиться кома, возможны летальные исходы, — Отмечают в Центре общественного здоровья. — Случаи холеры в Украине были зарегистрированы в 1998, 1999, 2007, 2011 годах — в Крыму, Сумах, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях».