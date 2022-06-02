В Мариуполе за отказ сотрудничать с оккупантами расстреляли госслужащего
Рашисты уже два месяца содержат в тюрьме 25 украинских водителей-волонтеров и готовят «роспартизацию».
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Фото: Telegramканал A A+ A++
Событие: В оккупированном Мариуполе русские захватчики восстановили смертную казнь. Они расстреливают украинских чиновников и волонтеров, отказавшихся сотрудничать с коллаборантами. Об этом сообщает мэр Вадим Бойченко.
Детали и комментарии:«Фейковый суд «ДНР» приговорил к 10-летнему заключению голову одного из приазовских поселков. По меньшей мере один госслужащий казнен из-за расстрела. Также в тюрьме в Оленовке содержат несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались с водой в заблокированный город. Ожидает приговора фейковой республики и украинский судья. Есть сообщения о применении к ней пыток», – цитирует мэра пресс-служба городского совета.
Информационное агентство «Вчасно» уточняет, что на территории бывшей исправительной колонии №120 в оккупированном селе Оленовка содержат 25 водителей-волонтеров, возивших гуманитарную помощь из Запорожья в Мариуполь. Их похитили два месяца назад.
«Родственники пленных долго не решались публично заявить о похищении, поскольку боялись, что огласка может повредить. Впрочем, по их последней информации, пленных украинцев собираются судить по «законодательству» террористического квазигосударственного образования «днр» по статье сроком от 5 до 10 лет», – отмечает ИА «Вовремя».
Между тем, россияне готовят аннексию Мариуполя, кремль пытается ускорить «роспартизацию». Оккупанты намерены срочно создать во временно оккупированном городе систему выдачи паспортов РФ. Об этом в Telegram написал советник мэра Петр Андрющенко.
«Наши источники сообщают, что поступило указание от так называемого министерства миграции «ДНР» о срочном обустройстве пунктов предоставления справок о месте жительства и приема документов на российский паспорт, — отмечает Петр Анжрющенко. — Председатель оккупационно-миграционной службы «ДНР» Александр Скребов в срочном порядке вместе с оккупационной администрацией районов ищут места для таких пунктов в неповрежденных зданиях с потенциальной возможностью подключения электричества. Такой внезапный рост активности связываем с заявлениями российских политиков об аннексии Донецкой области уже в июле этого года».
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Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед окончательной оккупацией украинского Донбасса россия намерена попытаться захватить еще территорию Украины. Этот процесс он охарактеризовал эвфемизмом «обеспечить безопасность республик».
«Проведение референдума о вхождении Донбасса в РФ в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик», – цитируют Пескова кремлевские пропагандисты.
Комментируя ситуацию на Донбассе, спикер путина взялся угрожать Украине из-за вооружений, предоставляемых странами Запада. Он заявил, что применение западного оружия по целям на территории России не отразится на проведении «спецоперации».
«Попытки Украины применить иностранное вооружение по целям на территории России существенно изменят ситуацию в неблагоприятную сторону. Западные поставки Киеву современного вооружения только нанесут больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации России», -«. сказал песков.