В Мариуполе оккупанты построили морг площадью около 7 тысяч квадратных метров
В городе фиксируется высокая смертность. До войны проживало 425,7 тысячи человек, сейчас – – втрое меньше.
Событие: В Мариуполе стремительно уменьшается количество местного населения. По сравнению с довоенным периодом этот показатель сократился более чем в три раза.
Детали и комментарии: Оккупанты завозят в город тысячи россиян, в то же время численность украинское население города сокращается непомерными темпами. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью НВ.
По словам Андрющенко, в городе остается около 130 тысяч мариупольцев с тенденцией к уменьшению. В то время, как до начала полномасштабной войны в городе проживало более 425,7 тысяч человек. Часть людей уезжает, также многие умирают. В то же время сейчас оккупанты привезли почти 14-15 тысяч строителей и с 1 ноября собираются привезти еще почти столько же.
«То есть до конца года будет 30 тысяч только мужчин. Понимаем, что у каждого мужа где-то должна быть жена, семья. По меньшей мере, до конца года будет потенциально примерно 60 тысяч граждан России, которые понемногу разместятся в Мариуполе навсегда. И 130 тысяч коренного населения». , количество которого постоянно уменьшается. Еще пол года такого темпа и мариупольцев там, в принципе, не останется, будут только граждане РФ», — сказал он. отметил советник мэра.
Андрющенко рассказал, что привозят в большинстве своем россиян с мест, где климат намного суровее и лето длится всего по две недели, а в остальное время – зима.
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«Понятно, что климат Мариуполя несравненно лучше, чем тот, откуда они приезжают. Море, к тому же. Поэтому им очень выгодно. Им платят высокие зарплаты за эти строительные работы, даже в два-три раза выше, чем за такие. работы в РФ. Поэтому, конечно же, они едут и останутся здесь, когда почувствуют себя в безопасности», – добавил Петр Андрющенко.
В то же время во временно оккупированном Мариуполе фиксируется сверхвысокая смертность среди местных жителей. Люди умирают от хронических болезней без надлежащей медицинской помощи, а также от болезней сердца.
«Вместо того чтобы вкладывать деньги в больницы и восстановление нормальной жизни, оккупанты построили морг площадью около 7 тысяч квадратных метров. Это вызвано повышенной смертностью среди населения. У людей после обстрелов россиян обострились хронические болезни, в том числе жалуются на проблемы с сердцем. Люди просто не выдерживают», – сказал он. отметили в мэрии.