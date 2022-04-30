В мае Центр коммунального сервиса принимает потребителей во всех районах Киева: адреса
Во всех районах столицы можно будет по предварительной записи получить консультации специалистов. Фото: ЦКС
С понедельника, 2 мая, сервисные центры «Центра коммунального сервиса» возобновляют личный прием потребителей еще в 8 районах Киева.
Недавно возобновили работу два центра в Днепровском и районном , во всех районах столицы можно будет по предварительной записи получить консультации специалистов.
В концерне отмечают, что все больше граждан возвращаются домой и обращаются для решения вопросов, связанных с начислением и оплатой за жилищно-коммунальные услуги с начала введения военного положения.
Получить необходимую помощь и консультацию потребители могут не выходя из дома или находясь за границей, обратившись к специалистам через действующие каналы обслуживания:
- (044) 247-40-40— сall-центр: для консультаций и передачи показателей счетчиков;
- 0800404407 — бесплатная телефонная линия для передачи показаний счетчиков с мобильного;
- стационарные номера телефонов и Skype для передачи показателей счетчиков — https://cks.com.ua/to_consumers/our-services
- мессенджер в Facebook — для консультаций по всем вопросам с возможностью обмена документами
- Skype — для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена документами
- сервис «обратная связь» — для оперативных консультаций
- раздел «Дистанционное обслуживание» — для оформления заявок, в частности, для получения дубликата счета-сообщения
- личный кабинет— для оплаты в онлайн-режиме и передачи показателей счетчиков
- раздел «Дополнительный сервис» — для заказа поверки, замены или установки счетчиков
- электронный счет— для оформления заявки на получение онлайн-счета.
Для решения вопросов , связанных с заключением договоров на услуги и реструктуризацию задолженности, получение справок и заверенных копий документов,— с мая можно записаться на личный прием к специалистам сервисных центров по адресам:
- . Науки, 11 (Голосеевский р-н);
- ул. Заслонова, 22 (Дарницкий р-н);
- ул. Радунская, 18 (Деснянский р-н);
- ул. Миропольская, 13-А (Днепровский р-н);
- просп. Героев Сталинграда (Оболонский р-н);
- Кловский спуск, 24 (Печерский р-н);
- просп. Гонгадзе, 20-Е (Подольский р-н);
- б-р Вернадского, 63-А (Святошинский р-н);
- ул. Я. Коласа, 15-Б (Святошинский р-н);
- ул. Донца, 21Б (Соломенский р-н);
- ул. Довженко, 10 (Шевченковский р-н).
Личный прием будет осуществляться с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30.< /strong> Запись на прием будет открыта с мая на сайте ЦКС или по телефону (044) 247-40-40.
Работники центров проинформированы о ближайших укрытиях и хранилищах, и, в случае объявления воздушной тревоги в городе, они подскажут, как быстро до них добраться.
Напомним, оформить паспорт можно во всех районах столицы: расписание работы ЦНАПов.
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»