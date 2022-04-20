В Лондоне можно заплатить за лекарства для бабушки в Бучи благодаря новому сервису
Помочь можно незнакомому человеку, который в этом нуждается. Фото из открытых источников
На платформе естьПомощь отныне можно помогать онлайн из любого уголка мира.
Помочь людям можно в несколько кликов, не выходя из дома. Благодаря новой опции на платформе украинцам теперь могут «подвесить» товары или услуги люди со всего мира. Поэтому даже из-за границы можно заплатить за лекарства для незнакомой бабушки из Бычи или другого города или села Украины.
«Наша команда продолжает развивать платформу есть Помощь. С сегодняшнего дня на платформе можно помочь онлайн в несколько кликов, не выходя из дома. Я знаю, что часть людей, зашедших на сайт и зарегистрированных как благотворители, физически не имеют возможности лично приобрести и привезти помощь нуждающимся. Но помочь хотят. Именно для них появилась новая возможность»,— сообщила Министр социальной политики Украины Марина Лазебна.
Благотворитель выбирает заявку на помощь и оплачивает «Предоплату» являетсяПомощь за продукты и товары.
Человек, оставивший эту заявку, получает смс с кодом или электронным кодом Подписки в личном кабинете.
На кассе в магазинах, которые присоединились к программе, человек может предъявить электронный код Подписки или продиктовать номер с смс— он будет служить подтверждением оплаты за необходимые товары.