В Лондоне можно заплатить за лекарства для бабушки в Бучи благодаря новому сервису

magictr | 20.04.2022 | Новости | Комментариев нет

У  можно заплатить за лекарство для бабушки у Бучие благодаря новому сервису

Помочь можно незнакомому человеку, который в этом нуждается. Фото из открытых источников

На платформе естьПомощь отныне можно помогать онлайн из любого уголка мира.

Помочь людям можно в несколько кликов, не выходя из дома. Благодаря новой опции на платформе украинцам теперь могут «подвесить» товары или услуги люди со всего мира. Поэтому даже из-за границы можно заплатить за лекарства для незнакомой бабушки из Бычи или другого города или села Украины.

«Наша команда продолжает развивать платформу есть Помощь. С сегодняшнего дня на платформе можно помочь онлайн в несколько кликов, не выходя из дома. Я знаю, что часть людей, зашедших на сайт и зарегистрированных как благотворители, физически не имеют возможности лично приобрести и привезти помощь нуждающимся. Но помочь хотят. Именно для них появилась новая возможность»,— сообщила Министр социальной политики Украины Марина Лазебна.

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Благотворитель выбирает заявку на помощь и оплачивает «Предоплату» являетсяПомощь за продукты и товары.

Человек, оставивший эту заявку, получает смс с кодом или электронным кодом Подписки в личном кабинете.

На кассе в магазинах, которые присоединились к программе, человек может предъявить электронный код Подписки или продиктовать номер с смс— он будет служить подтверждением оплаты за необходимые товары.

У Лондоне можно заплатить за лекарства для бабушки у&n /></p> <p>Подписку можно использовать на те потребности, которые были указаны в заявке, то есть на категории товаров, которые были указаны. Приобретение алкогольных и табачных изделий в рамках программы исключено.</p> <p>Платформа естьПомощь — это дополнительная поддержка украинцев, которая дополняет работу системы социальной защиты. Платформа предусмотрена для получения и оказания благотворительной помощи в формате «от человека к человеку». -babusi-unbspbuchi-zavdjaki-novomu-servisu-69e157e.jpg» alt=»В Лондоне можно заплатить за лекарства для бабушки у Будучи благодаря новому сервису» /></p> <p>На платформе есть Помощь можно:</p> <p><strong>1. Получить помощь.</strong> Если вы нуждаетесь в поддержке, регистрируйтесь на платформе и оставляйте свою заявку на помощь. Она может включать в себя продукты питания, средства гигиены, лекарства и т.д.</p> <p><strong>2. Помочь онлайн.</strong> Если у вас есть возможность и желание поддержать людей, пострадавших от войны, можете сделать это несколько кликов. Неважно, в Украине вы находитесь или за границей. Выберите заявку, по которой готовы помочь.</p> <p>Оплатите потребность через Подписку есть Помощь. Человек, который оставлял заявку, получит смс с кодом или электронным кодом Подписки, который сможет использовать на покупку нужных ему товаров в магазинах-партнерах платформы. Пока это магазины «Сильпо», Le Silpo, «Фора», «Thrash! Траш!» иFozzy C& C. Возможность приобретения алкогольных и табачных изделий исключена. Помогать быстро!</p> <p><strong>3. Помочь с рук в руки. </strong>Если вы хотите помочь другим и лично передать указанные в заявке товары, выберите на платформе Помощь «помочь с рук в руки». Есть возможность фильтрования заявок. Самостоятельно выбирайте область, город, категорию товара. После того, как вы взяли заявки в работу, с вами свяжется оператор контакт-центра и передаст контакты лица, которому нужна эта помощь. Помогать легко!</p> <p>В столице также организован <u>гуманитарный штаб</u> для обеспечения Киева едой, товарами первой необходимости, медикаментами и т.д.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong >, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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