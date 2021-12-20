В лесах возле Дарницы прошли учения по территориальной обороне Киева
Дарницкий лес был местом учений. Фото 112 ОБРТРО
В выходные дни прошли учения Дарницкого батальона 112 Отдельной бригады терробороны Киева.
Резервисты и офицеры проводили занятия по тактико-специальной подготовке, а именно отрабатывали задачи по развертыванию и несению службы на блокпостах и их защите, а также по противодействию диверсионно-разведывательным группам.
В батальоне рассказывают, что для прикрытия происков и надежной обороны блокпостов вооруженные стрелковым оружием и РПГ резервисты применили минные заграждения, на перекрестке грунтовых дорог расположили пулеметное гнездо оборудовали наблюдательные и огневые точки.
По легенде обучения им противодействовала «диверсионно-разведывательная группа», сформированная из разведчиков батальона, которая насчитывала до 20 человек и имела на вооружении средство воздушной разведки, которое было успешно сбито.
На занятиях по обороне города
После выявления основных направлений наступления «ДРГ» командир терроборонцев вызвал резервы, плотным огнем нанес противнику потери и заставил его отступить.
По окончании занятий, резервистов ждал обед, организованный силами Дарницкой РГА, поэтому противоборствующие стороны имели возможность встретиться за одним столом, где за едой и горячим чаем провели детальный разбор действий.
В занятиях 18 декабря также приняли участие председатель Дарницкой РГА Ярослав Лагута, советник Министра обороны Украины Али Кенберли, а также работники КГГА и Дарницкой РГА.
Напоминаем: приобщиться к территориальной обороне и военные навыки могут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, и даже без опыта военной службы.
Департамент муниципальной безопасности усиливает гражданскую защиту населения. Для этого резервистам создают пункты постоянной дислокации в каждом районе Киева. Там развернут штабы батальонов, центры для подбора персонала, а также — учебные классы.