В Кумертау заработал новый пункт «Молочной кухни»
22.09.2021 | Новости | Комментариев нет|
Теперь сухие смеси и молочные продукты будут выдавать в одном месте. Также это решит проблему больших очередей, поскольку теперь места будет больше.
Для молочки определены дни выдачи – вторник и пятница. Для каш и смесей – среда.
Ранее эти пункты выдачи находились по улицам К. Маркса и Горького. На данный момент было принято решение это соединить. Решили выделить помещение, где будет больше места.
Ева Зюзякина, начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации г. Кумертау
Продукция производится в Стерлитамаке. По вторникам и пятницам привозят сюда.
Айгуль Гильманова, начальник подразделения «Молочная кухня» в г. Стерлитамаке