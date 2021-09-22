В Кумертау заработал новый пункт «Молочной кухни»

magictr | 22.09.2021 | Новости | Комментариев нет

Теперь сухие смеси и молочные продукты будут выдавать в одном месте. Также это решит проблему больших очередей, поскольку теперь места будет больше.

Для молочки определены дни выдачи – вторник и пятница. Для каш и смесей – среда.

Ранее эти пункты выдачи находились по улицам К. Маркса и Горького. На данный момент было принято решение это соединить. Решили выделить помещение, где будет больше места.  

Ева Зюзякина, начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации г. Кумертау

Продукция производится в Стерлитамаке. По вторникам и пятницам привозят сюда.

Айгуль Гильманова, начальник подразделения «Молочная кухня» в г. Стерлитамаке

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