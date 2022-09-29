В КСУ новый судья: что известно об Александре Петришине?
Это он дал зеленый свет на баллотирование Кучмы в третий раз, аргументируя тем, что у подобного опыта есть россия.
Фото со страницы Александра Петришина в Facebook A A+ A++
Новый судья Конституционного Суда Украины Александр Петришин в 2003 году в качестве ученого принимал участие в подготовке позиции для КСУ относительно того, что Леонид Кучма имеет право баллотироваться на третий президентский срок. Свою позицию тогда он аргументировал тем, что подобные процедуры есть в России.
“В начале двухтысячных команда Леонида Кучмы искала лазейку в законе, которая бы позволила баллотированию Кучмы на третью каденцию в президенты. И когда появилась позиция относительно того, что это возможно, если по особому считать его предыдущие сроки, с просьбой предоставить толкования обратились в КСУ, — рассказывает эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик. — Суд же обратился за помощью в юридические учебные заведения, в частности в Юридическую академию в Харькове, где тогда работал Александр Петришин. Именно он поставил свою подпись под заключением конституционности таких действий Леонида Кучмы. А были ученые, которые от этого отказывались. Этот пункт биографии Петришина позволяет нам предполагать, что как новый судья КСУ он не будет независим”.
— Что известно о конкурсе отбора, в котором победил Петришин?
— Он проходил по сомнительной процедуре. Один из членов конкурсной комиссии (Дмитрий Лук) был подчиненным Петришина и голосовал за его назначение. Конкурсная комиссия не увидела в этом конфликта интересов, хотя сам Лукьянов и заявил о его наличии. В конце концов, он не попросил об отводе, хотя имел на это право.
Александр Петришин быстро отблагодарил своего бывшего подчиненного за его голос. Во время съезда ученых, где избирали членов Высшего совета правосудия, Дмитрия Лукьянова неожиданно избрали членом ВРП.
— Александр Петришин назначен на должность еще полгода назад. Почему он только теперь принял присягу?
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— Из-за новой очень сомнительной практики, которую основал президент Зеленский. Осенью 2020 года, когда КСУ отменил нормы закона об электронном декларировании и уголовной ответственности за ложь в декларациях, гарант издал указы об отмене назначения судьями Александра Тупицкого и Александра Касминина, а также отстранил их от работы. В августе 2021 года работу начала комиссия, которая должна избрать новых судей. Но юридически решения Зеленского не были конституционными. Поэтому, когда комиссия избрала нового судью, старые судьи еще не сдали полномочий и не было свободного места в КСУ.
— Законна ли такая практика?
— Закон не устанавливает ограничений относительно того, когда можно начинать конкурсную процедуру с избрания новых судей, ведь при создании закона никто не задумывался, что может появиться подобная инициатива. Но это очень опасный прецедент, по которому можно предназначить и 20 судей. Это даже звучит абсурдно!
— Венецианская комиссия ранее предоставляла Украине рекомендации по созданию единого конкурса для судей, который помог бы избежать подобных проблем. На каком этапе эта реформа?
— Реформирование Конституционного Суда в соответствии с требованиями Венецианской комиссии — первое из требований, которые Европейская комиссия выдвинула Украине для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако депутаты поддержали в первом чтении законопроект, не соответствующий рекомендациям Евросоюза и не предусматривающий положительных изменений в процедуре отбора судей. Это только имитация реформы.