В Кремле уже рассматривают вариант завершения войны путем переговоров «без предварительных условий»
Как на такие предложения отреагировала Банковая и что говорят наши союзники?
Фото: ТАСС A A+ A++
Событие:На фоне ухода войск РФ от Херсона в Кремле заявили, что рассматривают вариант завершения войны путем мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.
Детали и комментарии: «На наш взгляд, специальную военную операцию в Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путём достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно», – спикер кремлевского диктатора. При этом Песков жалуется, что Киев не хочет переговоров.
На вопрос, считают ли в Кремле унизительным уход войск из Херсона, Песков ответил отрицательно: «Мне нечего добавить, нечего сказать на эту тему. Здесь за какими-то распространенными комментариями я попрошу обращаться в Министерство обороны».
Также Песков добавил, что Херсонская область остается якобы «субъектом».
О том, что Россия открыта к диалогу по Украине, заявил сегодня и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он, в частности, сказал: «Я могу только подтвердить позицию – мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше. Что дальше – зависит не от нас».
Власть Украины не пойдет на компромиссы для «мирного разрешения» войны. Россия хочет получить украинские территории. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Что такое «мирное решение»? Это когда Украине предлагают рассчитаться своими территориями за тысячи уже убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру. То есть за все платит Украина, а РФ вообще не отвечает за военные преступления. «Суперсправедливость», — отметил Подоляк.< Читайте на "Цензор.НЕТ": Джо Байден и Минобороны Великобритании отреагировали на отступление рашистов из Херсона В США на самом высоком уровне возникли разногласия относительно того, следует ли оказывать давление на Украину относительно мирных переговоров с Россией начать переговоры уже сейчас, тогда как в администрации Байдена выступают против, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Генерал Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов, заявил на внутренних совещаниях, что украинцы достигли на поле боя «примерно столько, сколько они могли разумно ожидать до наступления зимы», и поэтому нужно попытаться закрепить их достижения за столом переговоров. Однако другие высокопоставленные чиновники не поддерживают такую позицию, утверждая, что ни одна из сторон не готова к переговорам и что любая пауза в боевых действиях только даст Владимиру Путину возможность перегруппироваться.
В то же время президент США Байден отметил, что война РФ против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не выведет с украинских территорий свои войска. Об этом сообщает Euractiv.
«Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины», – сказал американский лидер журналистам.
В ЕС также озвучили свое условие окончания войны. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что она должна завершиться только на условиях Украины.