В Кремле хотят переговоры с Западом. Но диктуют свои условия
О вероятности предстоящего диалога высказались сразу два российских чиновника.
пресс-служба Кремля A A+ A++
Событие: В Кремли снова заговорили о переговорах, на этот раз – – с Западом. Свои позиции высказали спикер Путин Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщают российские СМИ
Детали и комментарии: «Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим беспокойствам, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать вопрос, то, что предлагают россияне, может, не все нас устраивает, но, возможно, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», – сказал Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос, что могло бы стать платформой для переговоров президентов США и России.
О готовности к переговорам с Западом заявил сегодня и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Готовы к разговору с Западом по снижению напряженности, но только если будут реалистичные предложения, основывающиеся на равноправных подходах», – утверждает глава российского зарубежного ведомства.
По его словам, РФ якобы не против диалога. И даже готова к прямым переговорам с Украиной. Но в своем заявлении всю вину он традиционно попытался повесить на западные правительства.
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Напомним, Министерство ВС России 17 декабря 2021 года опубликовало проект договора о так называемых «гарантиях безопасности», которые Владимир Путин требовал от НАТО и которые Москва передала Вашингтону. В одном из пунктов РФ предлагала странам Северного альянса взять на себя обязательства, «исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств». Кроме того, Россия предлагала отказаться «от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что для восстановление переговоров с РФ нужно, чтобы Москва прекратила войну против Украины и вывела свои войска за границы по состоянию на 1991 год.
«Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой , не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тыс. военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов.
Заявление Лаврова о готовности к переговорам есть не что иное, как очередной дымовой занавес , чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии», — подчеркнул Николенко в Facebook.
По его словам, пока РФ продолжает обстреливать Украину, ответ должен быть один — на поле боя.