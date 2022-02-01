В Костеле Святого Николая завершили противоаварийные работы: фото
Противоаварийные работы подготовили памятку для дальнейшей реставрации. Фото: Александр Ткаченко
В помещении демонтировали опасные элементы и восстановили систему отопления.
Работы на памятке начались в середине декабря. В целом за все время: — провели лабораторные исследования и экспертизу конструкций достопримечательности;
—исследовали влияние пожара на все конструкции здания;
—Разработали проектно-сметную документацию на преодоление последствий пожара и проведение противоаварийных работ;
—провели закупки и заключен договор подряда на выполнение противоаварийных работ;
— организовали службу заказчика и технический надзор за выполнением работ подрядчиком;
—¦выполнили монтаж новых временных оконных конструкций;
—¦провели очистку всех стен от сажи;
—¦устроили временные полы, которые будут эксплуатироваться и в дальнейшем во время реставрации;
— установили защитные сетки для защиты от падения элементов декора с потолка Костела;
—Разработали заново и восстановили всю систему отопления;
—¦смонтировали новое освещение;
— демонтировали опасные элементы;
— демонтировали люстры, пострадавшие при пожаре;
—Убрали мусор и полностью восстановили функциональность достопримечательности.
Противоаварийные работы подготовили памятку для дальнейшей реставрации. Фото: Александр Ткаченко
К спасению памятки присоединились благотворители. В общем, сумма полученная от благотворителей составила 21 704 389,31 грн. Все средства идут на восстановление костела. Юридический представитель бизнесменов-благодетелей Маси Найемуточнил, что наибольшая часть средств пошла на собственно противоаварийный ремонт и реставрацию — около 19,3 миллионов гривен. Почти 1,3 миллиона потратили на разработку рабочего проекта и технического обследования здания. Остальные средства отдали на государственную экспертизу рабочего проекта, технический и авторский надзор за работами и содержание службы заказчика. На благотворительном счете, созданном бизнесом, осталось еще около 8 млн. грн. костелы Святого Николая завершили противоаварийные работы: фото» />
Александр Ткаченко провел совещание внутри Костёла. Фото: Александр Ткаченко
«На мой взгляд, нам удалось достичь открытой коммуникации государства, представителей бизнеса и граждан Украины. Беспрецедентный случай. Цифры добровольной помощи поражают, как и поражает то, с какой скоростью они были собраны. Сразу подчеркну, что целью противоаварийных работ было устранить опасные элементы для нахождения внутри и подготовить памятку для дальнейших реставрационных работ»,— отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Далее Костел ожидает реставрация (даже две: внутри и снаружи). Относительно финансирования реставрационных работ: они будут проводиться по средствам из госбюджета в рамках программы «Большая Реставрация».
Противоаварийные работы подготовили памятник для дальнейшей реставрации. Фото: Александр Ткаченко
«Реставрация фасада и реставрация работ внутри — два отдельных проекта. Ориентируемся начать реставрационные работы по фасаду в марте. В настоящее время проект реставрационных работ дорабатывается. На реставрацию же внутренней части будем также готовить проект. Так же, как с рабочей группой при МКИП относительно противоаварийных работ, в рабочую группу по реставрации войдут представители католической общины». — сообщил Александр Ткаченко.
Также он отметил, что до завершения работ проводить концертную деятельность внутри костела невозможно. Поэтому ищут помещение для размещения творческого коллектива Дома органной музыки для восстановления их постоянной занятости. Коллектив надеется, что будет возможность приспособить здание кинотеатра «Киев» под концертный зал. В настоящее время ведутся предварительные консультации по КГГА.
Противоаварийные работы подготовили памятку для дальнейшей реставрации. Фото: Александр Ткаченко
Напомним, что 3 сентября, ориентировочно в 21:00, между первым и вторым этажами костела произошло возгорание, которое переросло в пожар. Огонь охватил органный зал. Впоследствии оказалось, что пожар возник из-за короткого замыкания в органе.
В ноябре Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с парафинами, что будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование религиозной общины помещения Костёла но в любом случае не позднее 1 июня 2022 года.
Костел святого Николая в Киеве— римско-католический костел в Киеве, один из двух римско-католических городов1. Расположен в самом центре города на улице Большой Васильковской, 75.
Храм построен в 1899—1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким по проекту С. В.<. /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»