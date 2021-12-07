В Костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы
Стоимость ликвидации последствий пожара в костеле составляет 19,5 млн грн. Фото: «Вечерний Киев»
Противоаварийные работы в костеле будут продолжаться около месяца, после чего начнется реставрация помещения.
Противоаварийные работы в Костеле Святого Николая, пострадавшего из-за масштабного пожара, выполнит ООО «Укрспецреставрация». В ближайшее время специалисты укрепят оконные конструкции, отремонтируют пол, очистят и утилизируют сажу. Также отремонтируют систему отопления, электроснабжения, освещения и пожаротушения.
Ориентировочная продолжительность работ — около месяца: начинаются они в декабре 2021 года, а должны завершиться в январе 2022-го. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 миллиона гривен. К сбору этих средств присоединились, в частности, представители бизнеса и благотворители.
«Финансирование будет проходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства уплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно- сметной документации», — пояснил министр.
Также Александр Ткаченко отметил, что Министерство передаст в постоянное пользование религиозной общины помещение костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 1 июня 20 .
Напомним, что 3 сентября, ориентировочно в 21:00, между первым и вторым этажами костела произошло возгорание, которое переросло в пожар. Огонь охватил органный зал. Впоследствии оказалось, что пожар возник из-за короткого замыкания в органе.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»