В Контактном центре во время «прямой линии» обсудят вопросы Соломенского района
14.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Во вторник, 14 декабря 2021 года, участие в «прямой линии» Контактного центра города Киева примет первый заместитель председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Смык Александр.
Задать свои вопросы и сообщить о проблемах у всех желающих будет возможность с 12:00 до 13:00, позвонив по номеру «15-51».
В частности, на обсуждение будут вынесены следующие проблемные вопросы:
- восстановление благоустройства после выполнения плановых и аварийных работ;
- отсутствие или неудовлетворительное качество отопления или водоснабжения;
- ремонт подъездов и крыш жилых домов;
- удержание домов , придомовых территорий и подвалов;
- техническое и санитарное состояние лифтового хозяйства;
- отсутствие освещения в подъездах и на придомовых территориях;
- укладка и ремонт асфальтного покрытия ;
- устройство и ремонт детских площадок;
- социальное обеспечение жильцов, работа медицинских и Следить за общением все желающие смогут на сайте Контактного центра города Киева, а также на официальном канале в Youtube, где состоится трансляция в режиме «онлайн».
< К слову, в Контактном центре города Киева 15-51 действует новое приложение для приема обращений. Так, с помощью QR-кода можно авторизироваться для Viber и для Telegram.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»