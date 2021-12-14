В Контактном центре во время «прямой линии» обсудят вопросы Соломенского района

magictr | 14.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Во вторник, 14 декабря 2021 года, участие в «прямой линии» Контактного центра города Киева примет первый заместитель председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Смык Александр.

Задать свои вопросы и сообщить о проблемах у всех желающих будет возможность с 12:00 до 13:00, позвонив по номеру «15-51».

В частности, на обсуждение будут вынесены следующие проблемные вопросы:

  • восстановление благоустройства после выполнения плановых и аварийных работ;
  • отсутствие или неудовлетворительное качество отопления или водоснабжения;
  • ремонт подъездов и крыш жилых домов;
  • удержание домов , придомовых территорий и подвалов;
  • техническое и санитарное состояние лифтового хозяйства;
  • отсутствие освещения в подъездах и на придомовых территориях;
  • укладка и ремонт асфальтного покрытия ;
  • устройство и ремонт детских площадок;
  • социальное обеспечение жильцов, работа медицинских и Следить за общением все желающие смогут на сайте Контактного центра города Киева, а также на официальном канале в Youtube, где состоится трансляция в режиме «онлайн».

    < К слову, в Контактном центре города Киева 15-51 действует новое приложение для приема обращений. Так, с помощью QR-кода можно авторизироваться для Viber и для Telegram.

    Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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