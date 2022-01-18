В Контактном центре обсудят вопросы приватизации столичных общежитий и ремонта лифтов

magictr | 18.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Звонки будут приниматься по номеру «15-51». Фото из открытых источников

Во вторник, 18 января 2022 года, участие в «прямой линии» Контактного центра города Киева примет заместитель директора Департамента — начальник Управления жилищно-коммунальной политики Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА

Александр.

«Прямая линия» состоится с 12.00 до 13.00. Вызовы будут приниматься по номеру «15-51».

В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы:

  • состояние лифтового хозяйства;
  • ремонт кровель, фасадов и подъездов жилых домов;
  • санитарная очистка территорий, ликвидация свалок;
  • восстановление благоустройства территорий после выполнения ремонтных работ;
  • функционирование и техническое состояние бюветных комплексов;
  • работа объединенных диспетчерских служб;
  • деятельность ритуальных служб, предоставление ритуальных услуг и содержание кладбищ города Киева;
  • приватизация общежитий и другие.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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