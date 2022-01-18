В Контактном центре обсудят вопросы приватизации столичных общежитий и ремонта лифтов
18.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Звонки будут приниматься по номеру «15-51». Фото из открытых источников
Во вторник, 18 января 2022 года, участие в «прямой линии» Контактного центра города Киева примет заместитель директора Департамента — начальник Управления жилищно-коммунальной политики Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА
Александр.
«Прямая линия» состоится с 12.00 до 13.00. Вызовы будут приниматься по номеру «15-51».
В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы:
- состояние лифтового хозяйства;
- ремонт кровель, фасадов и подъездов жилых домов;
- санитарная очистка территорий, ликвидация свалок;
- восстановление благоустройства территорий после выполнения ремонтных работ;
- функционирование и техническое состояние бюветных комплексов;
- работа объединенных диспетчерских служб;
- деятельность ритуальных служб, предоставление ритуальных услуг и содержание кладбищ города Киева;
- приватизация общежитий и другие.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»