В Контактном центре обсудят вопросы Оболонского района

magictr | 16.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Во вторник, 16 ноября 2021 года, участие в «прямой линии» Контактного центра города Киева примет председатель Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации— Кирилл Фесик.

Звонки от киевлян будут приниматься с 12:00 до 13:00 по номеру «15-51». В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы: отсутствие или неудовлетворительное качество горячего и холодного водоснабжения;

  • содержание домов, придомовых территорий и подвалов;
  • ремонт подъездов и крыш жилых домов;
  • техническое и санитарное состояние лифтового хозяйства;
  • освещение в подъездах и на придомовых территориях;
  • обустройство детских площадок;
  • обслуживание систем тепло-, водоснабжения, водоотвода и пламени;
  • укладка и восстановление асфальтного покрытия, техническое состояние проезжих частей;
  • восстановление благоустройства после выполнения плановых, аварийных работ на объектах благоустройства; li>
  • социальное обеспечение назначение, работа медицинских и учебных заведений и др.

    • Город активно внедряет электронные сервисы, чтобы максимально упростить общение жителей с властью.

    Да, в Контактном центре города Киева 15-51 заработало новое приложение для приема обращений. Теперь это можно сделать через популярные мессенджеры.

    Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

    Похожие записи

    Об авторе

    magictr