В Контактном центре обсудят вопросы Оболонского района
16.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Во вторник, 16 ноября 2021 года, участие в «прямой линии» Контактного центра города Киева примет председатель Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации— Кирилл Фесик.
Звонки от киевлян будут приниматься с 12:00 до 13:00 по номеру «15-51». В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы: отсутствие или неудовлетворительное качество горячего и холодного водоснабжения;
Город активно внедряет электронные сервисы, чтобы максимально упростить общение жителей с властью.
Да, в Контактном центре города Киева 15-51 заработало новое приложение для приема обращений. Теперь это можно сделать через популярные мессенджеры.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»