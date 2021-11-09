В Контактном центре обсудят вопросы Днепровского района
09.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Звонки от киевлян будут приниматься с 12:00 до 13:00. Фото: Борис Корпусенко
Во вторник, 9 ноября 2021 года, участие в «прямой линии» Контактного центра города Киева примет председатель Днепровской районной в Киеве государственной администрации Игорь Щербак.
Звонки от киевлян будут приниматься с 12:00 до 13:00 за номером «15-51». В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы:
- отсутствие или неудовлетворительное качество, горячего и холодного водоснабжения; восстановление благоустройства после выполнения плановых, аварийных работ на объектах благоустройства;
- содержание домов, придомовых территорий и подвалов;
- ремонт подъездов и крыш жилых домов;
- освещение в подъездах и на придомовых территориях;
- техническое и санитарное состояние лифтового хозяйства; обустройство детских площадок; обслуживание систем тепло-, водоснабжение, водоотвод и ливнестоков;
- укладка и восстановление асфальтного покрытия, техническое состояние проезжих частей;
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Город активно внедряет электронные сервисы, чтобы максимально упростить общение жителей с властью.
В Контактном центре города Киева 15-51 заработало новое приложение для приема обращений. Теперь это можно сделать через популярные мессенджеры.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»