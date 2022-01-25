В Контактном центре обсудят вопросы благотворительных взносов в столичных больницах
25.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Звонки от жителей будут приниматься по номеру «15-51». Фото из открытых источников
Во вторник, 25 января 2022 года, в Контактный центр города Киева посетит заместитель директора Департамента здравоохранения КГГА— начальник управления лечебно-профилактической помощи— Галина Зборомирская.
«Прямая линия» продлится с 12:00 до 13:00. Звонки от жителей будут приниматься по номеру «15-51». В настоящее время все желающие смогут обратиться с тревожащими их вопросами.
В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы:
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- питание в медицинских учреждениях; justify;»>работа станций скорой медицинской помощи;
- обеспечение лекарственными средствами и дорогостоящим лечением;
- отпуск инсулина по льготному рецепту;
- противоправные действия (бездействие) медицинских работников;
- « благотворительные взносы» в учреждениях здравоохранения и т.д.
12 января 2022 года Кабмин принял постановление, в котором говорится, что зарплату не менее 20 тысяч гривен должны получать врачи и профессионалы с высшим немедицинским образованием.
Наталья МАРКИВ Киев»