В Контактном центре обсудят вопросы благотворительных взносов в столичных больницах

magictr | 25.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Звонки от жителей будут приниматься по номеру «15-51». Фото из открытых источников

Во вторник, 25 января 2022 года, в Контактный центр города Киева посетит заместитель директора Департамента здравоохранения КГГА— начальник управления лечебно-профилактической помощи— Галина Зборомирская.

«Прямая линия» продлится с 12:00 до 13:00. Звонки от жителей будут приниматься по номеру «15-51». В настоящее время все желающие смогут обратиться с тревожащими их вопросами.

В частности, на обсуждение будут вынесены следующие темы:

  • питание в медицинских учреждениях; justify;»>работа станций скорой медицинской помощи;
  • обеспечение лекарственными средствами и дорогостоящим лечением;
  • отпуск инсулина по льготному рецепту;
  • противоправные действия (бездействие) медицинских работников;
  • « благотворительные взносы» в учреждениях здравоохранения и т.д.

12 января 2022 года Кабмин принял постановление, в котором говорится, что зарплату не менее 20 тысяч гривен должны получать врачи и профессионалы с высшим немедицинским образованием.

Наталья МАРКИВ Киев»

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